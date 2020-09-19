Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Antik Kenti'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İzmir programı kapsamında Selçuk ilçesine geçen Bakan Ersoy, Efes Antik Kenti'ne girerek, antik tiyatro ve Celsus Kütüphanesi'ni gezdi.
Ersoy, burada kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları ile turizm projeleri hakkında yetkililerden brifing aldı.
Bakan Ersoy'a ziyaretinde İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger de eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 17:01 - Kaynak: AA
Son Dakika › Kültür Sanat › Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika