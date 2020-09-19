Son dakika haberleri | Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Efes Antik Kenti'ni ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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