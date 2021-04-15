Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan ramazan etkinlikleri - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan ramazan etkinlikleri

15.04.2021 15:47
Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan ramazan etkinlikleri, System.String[]

Son dakika haberleri: KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek ramazan etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl televizyondan sanatseverlere ulaştırılacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığınca düzenlenecek ramazan etkinlikleri, koronavirüs tedbirleri nedeniyle bu yıl televizyondan sanatseverlere ulaştırılacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bizim Yunus, Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye, Senfonik Neşet Ertaş Türküleri Konseri, Yıldızlarla Buluşma, İlk Nefes Bir Dokunuş; Göbeklitepe, Dahi Çocuk Mozart gibi pek çok eser, ramazan boyunca sanatseverlerle buluşak. Bakanlığın ramazan etkinlikleri kapsamında 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda 'Dahi Çocuk Mozart' konseri verilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesinin ilk kez sahneleyeceği eser, Kadıköy Süreyya Operası'ndan yayınlanacak ve TRT 2'de izlenebilecek. Neşat Ertaş'ın unutulmaz türkülerini senfoniyle harmanlayan Mersin Devlet Opera ve Balesinin 'Senfonik Neşet Ertaş Türküleri' konseri, Şef Serdar Yalçın'ın yönetiminde 24 Nisan'da canlı yayınla TRT Müzik ekranlarında olacak.

YUNUS EMRE ORATORYOSU Yunus Emre'nin 700'üncü, Türk müzik tarihinin en önemli bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'un da 30'uncu ölüm yılında, bestecinin baş yapıtı Yunus Emre Oratoryosu içinden seçkiler 30 Nisan'da TRT Müzik'te canlı yayınlanacak. Saygun'un öğrencilerinden ünlü piyanist Gülsin Onay ile Ulvi Cemal Erkin'in piyano konçertosu 'Yunus'tan Anadolu'ya' adlı eser dinleyicilerini televizyon ekranlarında Yunus'un derin inanç yolculuğuna çıkaracak.TİYATROSEVERLERE MÜJDE Ankara Devlet Tiyatrosunun Resim ve Heykel Müzesinin Türkocağı Sahnesi'nde seyircisiz sahnelenecek 'Meraklısı için Öyle Bir Hikaye' adlı oyun da 1 Mayıs'ta TRT 2 ekranlarından tiyatroseverlere ulaşacak. Antik dans ve şarkıların büyülü atmosferinden başlayarak insanlık tarihinin yeniden yazıldığı Göbeklitepe'ye ulaşan müzikal bir yolculuk olan 'İlk Nefes Bir Dokunuş; Göbeklitepe', 2 Mayıs'ta sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe'den ilham alan besteci Kemal Günüç'ün arp, ney ve seyirci için yazdığı konçertoyu Cem'i Can Deliorman yönetecek. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) seyircisiz düzenlenecek müzikal dinletide neyi Murat Salim Tokaç, arpı da Çağatay Akyol icra edecek. Müzikseverler dinletiye NTV'den ulaşabilecek.GÜRER AYKAL CSO SAHNESİNDE

Türkiye'nin en önemli opera sanatçılarına Ankara Devlet Opera ve Balesi Orkestrasının eşlik edeceği 'Gala Konseri' ise CSO Konser Salonu'nda seyircisiz düzenlenecek. Konser 8 Mayıs'ta TRT 2'de yayınlanacak. CSO'nun yıllarca müzik direktörlüğünü yapan duayen orkestra şefi Gürer Aykal da uzun bir aradan sonra ilk defa CSO sahnesinde dinleyiciyle buluşacak. CSO'da seyircisiz düzenlenecek 'Yıldızlarla Buluşma' konserinde, bu yıl vefat eden Muammer Sun'un 'Demet' adlı eseri ile Ferit Tüzün'ün 'Söyleşi' eserine yer verilecek. Müzik dünyasının en büyük piyano virtüözlerinden biri olarak kabul edilen, Türkiye'nin harika çocuğu unvanına sahip İdil Biret de konserin sonunda Mozart'ın 23 numaralı piyano konçertosu ile dinleyicilere müzikal bir şölen sunacak. 'Yıldızlarla Buluşma' konseri 9 Mayıs'ta NTV ekranlarından sanatseverlere ulaşacak. Öte yandan geçen yıl tamamlanarak görkemli bir açılışla sanatseverlerle buluşturulan CSO yeni binasının unutulmaz açılış konseri ise ilk defa 12 Mayıs'ta ekranlarda olacak.


Göbeklitepe, Turizm, Opera, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan ramazan etkinlikleri - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor "Karım beni dövüyor" diyerek Esra Erol'dan yardım isteyen Muammer Güzel'e müjdeli haber Tanzanya'dan geldi Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı Aysun Kayacı, Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Cengiz'in istifasıyla ilgili bomba iddia! Kulüpler Birliği'nde Ali Koç ve Mustafa Cengiz kavga etti Ekrem İmamoğlu ile babasının Ekrem İmamoğlu ile babasının "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılandığı davaya ret kararı

Son Dakika Haberleri
16:16 Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı
16:12 Acun Ilıcalı ile ilgili bomba iddia: Süper Lig'in yayın haklarını almaya hazırlanıyor
15:54 Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum
15:51 Yıldırım Akbulut'un cenazesinde dikkat çeken görüntü! Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na selam vermeden geçti
15:46 Tırmanmak istediği demir korkuluklar 8 yaşındaki Çağan'ı canından etti
15:36 Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı
15:32 İki ülke arasındaki gerilim tırmanıyor! ABD'den Rusya'ya yeni yaptırım kararı
15:29 Taksi şoförünün üzerine aracını sürerek dehşeti yaşattığı kadın, kız kardeşi çıktı
15:26 CHP'li vekil TBMM'deki odasına "128 milyar dolar nerede?" pankartı astı! İndirmek için itfaiye müdahale etti
15:18 Aysun Kayacı, "Benim oyumla çobanın oyu bir mi" çıkışıyla ilgili yıllar sonra ilk kez konuştu
Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı Bodrum'da silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ, yaşananları tek tek anlattı         
16:16
Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı Sahurda ne yersek gün boyu tokluk hissederiz? İşte cevabı         
16:01
Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum Katil koca ifadesiyle tüyler ürpertti: Öldüğünü anlamama rağmen bıçağı tekrar kalbine soktum         
15:55
"Yaşam hakkımızdan vazgeçmiyoruz" diyen sağlık çalışanlarının eylemine polis müdahalesi         
15:47
Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası İstinaf Mahkemesi tarafından onandı         
15:36
Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor Rus uçakları, Antalya'ya boş gelip dolu dönüyor         
15:32
Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi Her şey taksideki müşterisinin öksürmesiyle başladı! Koronavirüs olmaktan korkunca yüzünü bu hale getirdi         
15:06
Vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı Vaka sayısında Türkiye'de üçüncü sıraya yükselen Çanakkale'de sahil ve parklar halka kapatıldı         
14:54
Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu Merkez Bankası, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 19'da sabit tuttu         
14:10
Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı Koronavirüs hastalarında yeni belirti: Pıhtı atmasına bağlı unutkanlık yaşanmaya başladı         
14:06
Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı Tarihi kalede kanlar içindeki cansız bedeni görenler hemen polisi aradı         
13:59
Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına Rusya'dan 53 yıl sonra bir ilk! Tank ve zırhlı araçlarına "savaş boyası" sürdüler         
13:49
Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici Ali Koç seçimde adaylığını koyacak, rakipler ise Aziz Yıldırım döneminden iki eski yönetici         
13:33
Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor Tam 33 yıldır ara vermeden oruç tutuyor         
11:52
Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık! Başkan Mustafa Cengiz'den Donk hakkında olay sözler: Cinsel ilişki partilerinden bıktık!         
10:59
Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum Gerçekle diziyi birbirine karıştırdı! Seren Serengil'den yoğun bakıma kaldırılan Burak Sergen'e skandal yorum         
10:20
Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu Dans ederken dizleri moraran Derya Uluğ sevenlerini korkuttu         
22:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2021 16:33:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Kültür ve Turizm Bakanlığı'dan ramazan etkinlikleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei