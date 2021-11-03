Kültür ve Turizm Bakanlığı, Macaristan Milli Szechenyi Kütüphanesine Türk kitaplığı oluşturulması amacıyla 200 kitap gönderdi.

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Milli Szechenyi Kütüphanesinde düzenlenen törende, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hibe edilen 200 kitabı Kütüphane Genel Müdürü David Rozsa'ya teslim etti.

Oktay, sanat, tarih, kültür ve coğrafyanın yanı sıra birçok alandan oluşan kitapların tesliminin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla ertelendiğini ama bugün bunu gerçekleştirmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Milli Szechenyi Kütüphanesinin Türkiye'deki kütüphanelerle iş birliği içinde olduğunu belirten Oktay, gelecek günlerde bu iş birliğinin geliştirilmesinin beklendiğini ifade etti.

Oktay ayrıca, kitapların Macaristan'a getirilmesine katkı sağlayan Türk Hava Yolları Macaristan Müdürü Akın Çarkçı'ya teşekkür etti.

Macar aristokrat Grof Ferenc Szechenyi'nin 1802'de kurduğu Macaristan Milli Szechenyi Kütüphanesi, aralarında Ortaçağ dönemine ait el yazması eserlerin de bulunduğu 13 milyondan fazla materyale ev sahipliği yapıyor.