"Kültür Yolu"ndaki tarihi mahalle turizme kazandırılacak - Son Dakika

"Kültür Yolu"ndaki tarihi mahalle turizme kazandırılacak

Dört medeniyetin izlerini taşıyan Kayseri'deki önemli tarihi yapılardan olan ve geçmişi 300 yıla dayanan Tavukçu Mahallesi'nde Osmanlı döneminden kalma önemli sivil mimari eserler restore edilerek turizmin hizmetine sunulacak.

Dört medeniyetin izlerini taşıyan Kayseri'deki önemli tarihi yapılardan olan ve geçmişi 300 yıla dayanan Tavukçu Mahallesi'nde Osmanlı döneminden kalma önemli sivil mimari eserler restore edilerek turizmin hizmetine sunulacak.

Cumhuriyet Meydanı ve yakın çevresinde bulunan kültürel değerleri yerli ve yabancı ziyaretçilere tanıtmak üzere Büyükşehir Belediyesince yürütülen "Kültür Yolu Projesi"nde yer alan Tavukçu Mahallesi'nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Belediyece kamulaştırılan tarihi evler, taş mimarisi, kapıları ve duvarlarında ahşap süsleme bulunan geleneksel konut özelliklerini ayrıntılı şekilde yansıtırken, aslına uygun restore edilen yapılar turizme kazandırılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Koruma, Uygulama ve Denetim Şube Müdürü Fatih Cevat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalledeki 7 konağın restorasyonuna başladıklarını söyledi.

Mahalle içerisinde çoğunlukla sivil mimari konut örnekleri ve bunlarla beraber hamam ve çeşmelerin de bulunduğunu belirten Cevat, yapılarla ilgili restorasyon çalışmalarının çoğunu tamamladıklarını ve sona yaklaştıklarını vurguladı.

Tavukçu Mahallesi'ndeki çalışmayı önemsediklerini anlatan Cevat, "Burası şehir merkezine en yakın geleneksel Kayseri mahallesi. Kültür Yolu Projesi'nin de bir ayağı burası. Şehrin merkezinden başlayarak Roma, Bizans Selçuklu, Osmanlı ve yakın Cumhuriyet dönemi yapılarından geleneksel Kayseri Mahallesi'ne girip buradan da Kapalı Çarşı ve kaleye bağlandığımız bir gezi hattının durağı olacak." diye konuştu.

"Mahallenin ayağa kaldırılması gerekiyor"

Cevat, mahallede yer alan sivil mimari yapıların nitelikli olduğuna değinerek şunları kaydetti:

"Güzel eserler var burada. Kayseri bu yönden çok zengin bir şehir. Şehir merkezimiz Selçuklu, Osmanlı, Bizans ve Roma dönemi eserlerini bir arada göreceğimiz zenginliklere sahip. Burası da merkeze çok yakın bir alan olduğu için bu mahalleyi de kültür rotasına bağlamak adına çalışmalarımıza buradan başladık. Bu çalışmaların sağlam zemine oturabilmesi için bu mahallenin ayağa kaldırılması gerekiyor. Bu tip alanların işlevlendirilmesi çok zor. Bu yapılar öncelikle butik otel tarzı konaklama, restoran ve kafe olarak kullanılacak. Bazı yapılarda mimarlık ofisleri, özel ofisler olacak. Burada kazı çalışmamız yok, sadece tescilli eserleri açığa çıkarmak adına temizlik çalışması yapıyoruz."

Kentsel sit alanı olan mahallede çalışmaların hassasiyetle devam ettiğine değinen Cevat, ecdat yadigarı miras kalan eserleri en iyi şekilde korunup gelecek nesillere aktarılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kültür Yolu ndaki tarihi mahalle turizme kazandırılacak
Kültür Yolu ndaki tarihi mahalle turizme kazandırılacak
Kültür Yolu ndaki tarihi mahalle turizme kazandırılacak
Kültür Yolu ndaki tarihi mahalle turizme kazandırılacak

Cumhuriyet, Osmanlı, Kayseri, Sivil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 11:09 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kültür Yolu'ndaki tarihi mahalle turizme kazandırılacak - Son Dakika

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