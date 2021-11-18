Son dakika haberleri... Kulu'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kulu'da bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Edinilen son dakika haberine göre Konya'nın Kulu ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Konya'nın Kulu ilçesinde 4 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Alparslan Mahallesi'nde 4 katlı binanın çatısında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın söndürüldü. Yangında, binanın çatısında zarar oluştu.

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