Konya'nın Kulu ilçesinde, Özel Harekat polislerinin katılımıyla düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi.

İlçede başta narkotik ve asayiş olayları olmak üzere suç işlenmesinin önlenmesine yönelik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ve Konya'dan gelen Özel Harekat polislerinin bulunduğu 90 personel, drone ve dedektör köpeklerinin desteği ile operasyon düzenledi.

Operasyonda 19 ikamet, 3 umuma açık iş yeri, 7 araç, 4 pazar tezgahı ve 14 şahıs üzerinde arama yapıldı.

Aramalarda tabanca, 8 av tüfeği, 5 pompalı tüfek, 2 kurusıkı tabanca, 14 bıçak ve kama,15 mermi, 141 av fişeği, 21 kurusıkı tabanca mermisi ve jop ele geçirildi.

Bu kapsamda, 14 kişi hakkında ele geçirilen suç unsurlarından dolayı yasal işlem başlatıldı.