KONYA'nın Kulu ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı, 24 ruhsatsız tabanca ile 450 mermi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kulu'da 2 kişinin silah kaçakçılığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese dün saat 22.00 sıralarında yapılan operasyonda S.E. ve C.D. gözaltına alındı. Aramalarda ise 5'i kurusıkıdan çevrilme 24 ruhsatsız tabanca ve 450 mermi ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.