Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Tanık ve oğlu itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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