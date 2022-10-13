Son dakika haberleri! Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

13.10.2022 16:29
Son dakika haberleri! Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Son dakika haberi... Konya'nın Kulu ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve oğlu yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde okul servisi ile otomobilin çarpışması sonucu sürücü ve oğlu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Nergis Tanık idaresindeki 42 GB 084 plakalı otomobil ile Bekir Olhan yönetimindeki 42 GEA 68 plakalı okul servis aracı Ankara Caddesi Öğretmenler evi kavşağında çarpıştı.

Servis aracı sürücüsü kazadan yara almadan kurtulurken, otomobil sürücüsü Tanık ile yanında bulunan 8 yaşındaki oğlu yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Tanık ve oğlu itfaiye ekiplerinin yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Yaralılar Kulu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken okul servis aracının kaza sırasında boş olduğu öğrenildi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | MANİSA'DA TIR, ÖNDEKİ TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI Son Dakika | MANİSA'DA TIR, ÖNDEKİ TIR'A ÇARPTI: 1 YARALI Kağıt gibi ezilen tırın kupasından sağ çıktı Kağıt gibi ezilen tırın kupasından sağ çıktı
Kaynak: AA

İtfaiye, Ankara, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:04 Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla büyüledi
20:56 Ayasofya'da namaz kıldıran eski Kabe imamına 12 yıl hapis cezası verildiği iddia edildi
20:50 Trabzonspor, sahasında Monaco'yu konuk ediyor! Karşılaşmada ilk 11'ler netleşti
20:25 Hamdi Alkan'ın eski eşi Selen Görgüzel'den şiddet itirafı: Kafamda kolonya şişesi kırıldı
20:05 Fenerbahçe taraftarından Güney Kıbrıs'ta Atatürk'lü mesaj! Açılan pankart beğeni topladı
20:01 Irak Parlamentosu, Abdullatif Reşid'i Cumhurbaşkanı seçti
19:32 CHP, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen sosyal medya düzenlemesi için son kozunu oynamaya hazırlanıyor: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
19:21 İzmit'te 4 yaşındaki Umut, düşürdüğü ekmeği yerden alırken arabanın altında kalarak yaşamını yitirdi
19:17 Rangers'ta umduğunu bulamayan Rıdvan Yılmaz için Galatasaray harekete geçebilir!
18:31 AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı canlı anlatım! Maçta skor bir kez daha değişti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2022 21:30:46. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kulu'daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement