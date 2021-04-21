Son dakika haberleri... Kulüp başkanı, koronavirüsten yaşamını yitirdi (2) - Son Dakika

TOPRAĞA VERİLDİ

Antalya'da, böbrek rahatsızlığı nedeniyle götürüldüğü hastanede koronavirüse yakalandığı belirlenen ve 11 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Serik Belediyespor Kulübü Başkanı Ali Aksu, son yolculuğuna uğurlandı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nden cenaze aracıyla alınarak, Belkıs Mahallesi'ne getirilen Ali Aksu için ikindi vakti koronavirüs tedbirleri kapsamında cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Yıldırım, MHP İlçe Başkanı Osman Üstünmet, CHP İlçe Başkanı İbrahim Demir, Serik Belediyespor Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri ve Aksu'nun yakınları katıldı.İlçe Müftüsü İbrahim Keser tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Aksu'nun cenazesi, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekiplerince defnedildi. Ali Aksu'nun ailesi ve yakınları, uzun süre gözyaşı döktü.