Son dakika haberleri: Kulüpler arası çevrim içi satranç turnuvası yarın yapılacak

Türkiye Satranç Federasyonu İstanbul İl Temsilciliği tarafından düzenlenen kulüpler arası satranç turnuvası, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yarın çevrim içi yapılacak.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre kulüpler, 7-12 yaş kategorisinde en fazla 4 sporcuyla turnuvaya katılacak.
Turnuvaya "www.istanbul.tsf.org.tr" web adresi üzerinden kayıt yapılabilecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 15:23 - Kaynak: AA
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