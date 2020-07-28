Son dakika haberleri... Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kulüpler Birliği Vakfı Toplantısı - Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç
Gelen son dakika haberlerine göre Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un açıklamaları İSTANBUL - Kulüpler Birliği Vakfı, yabancı oyuncu kuralı, ligden düşmeme ve harcama limiti gündemiyle bir toplantı gerçekleştirdi.
Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:59
Kaynak: AA
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