Son dakika haberleri | Kumar baskınında 66 bin TL korona cezası
04.12.2020 13:00
Bir son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kumar oynayarak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 66 bin TL idari para cezası kesildi.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde kumar oynayarak koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 19 kişiye 66 bin TL idari para cezası kesildi.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Çerkezköy İlçesinde bir işyerinde kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı. Gerekli hazırlıklarını yapan polis ekipleri söz konusu adrese baskın düzenledi. Operasyonda kumar oynattığı tespit edilen işyerinin sahibi F.A. ve İ.Y. ile 17 kişi olduğu tespit edildi. Kumar oynarken korona tedbirlerini de hiçe sayan toplam 19 kişiye 66 bin TL idari para cezası uygulandı. Kumar oynatmaktan işyeri sahiplerine adli işlem de yapıldı. - TEKİRDAĞ
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