Son dakika haberleri: Kumar oynanan evdeki 8 şahsa para cezası - Son Dakika

Zonguldak'ta jandarma ekipler kumar oynandığı tespit edilen eve baskın düzenledi. 8 şahsa sosyal mesafe ve maske takmamak kurallarına uymamaktan 16 bin 200 TL ceza kesildi.



Edinilen bilgiye göre Zonguldak'ın Devrek İlçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde gece 01.00 sıralarında Çaydeğirmeni Beldesi Merkez Mahallesi'nde bir evde kumar oynandığı ve oynatıldığı bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Ekiplerce bahse konu adreste yapılan aramada, kumar oynandığı tespit edilerek olayla ilgili olarak H.B. (54) isimli şahsa kumar oynanması için yer ve imkan sağlanması suçundan, kumar oynadığı tespit edilen M.Ç. (58), O.P. (32), G.E. (44), S.B. (62), Y.K. (31), İ.D. (56), İ.Ş. (59), S.İ. (59) isimli toplam 8 şahsa ise kumar oynamak kabahatinden toplam 9 bin 800 TL idari yaptırım uygulandı. Ayrıca tüm şahıslara sosyal mesafe ve maske takmamak kurallarını ihlal ettiklerinden Umumi hıfzıssıhha kanunun 282. Maddesi gereği toplamda 16 bin 200 TL tutarında para cezası uygulandı. - ZONGULDAK