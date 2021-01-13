Son dakika haberleri! Kumaş yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kumaş yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı

Son dakika haberleri! Kumaş yüklü TIR\'ın dorsesi alev alev yandı
Son Güncelleme: 13.01.2021 12:53

Gelen son dakika haberine göre GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kumaş yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, kumaş yüklü TIR'da çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında büyük çapta maddi zarar meydana geldi.

Gaziantep yönüne giden Hayrettin Danış (39) yönetimindeki 76 DE 029 plakalı kumaş yüklü TIR, gece saatlerinde Nurdağı-Gaziantep otoyolunun 3'üncü kilometresine geldiğinde dorsesinden alev aldı. Diğer sürücülerin uyarısı üzerine yangını fark eden sürücü Danış, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü.Büyük çapta maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kumaş yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kumaş yüklü TIR'ın dorsesi alev alev yandı - Son Dakika
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