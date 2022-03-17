Kunt Tulgar hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kunt Tulgar hayatını kaybetti

17.03.2022 01:31
Kunt Tulgar hayatını kaybetti

Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar'ın(76) hayatını kaybettiğini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.

Yönetmen, senarist, oyuncu, seslendirme sanatçısı ve yapımcı Kunt Tulgar'ın(76) hayatını kaybettiğini Sinema Emekçileri Sendikası duyurdu.

Tulgar, Tarzan İstanbul'da (1952) filminde Tarzan'ın çocukluğunu canlandırdı. 1960'ların ikinci yarısından itibaren birçok kült filmde rol aldı. Kunt Tulgar, oyunculuk ve yönetmenliğin yanı sıra kurgu, eşleştirme, ses ve negatif kurgu, ses çekimi ve kopya baskı yıkamanın yanı sıra ses mühendisi olarak yaptığı çalışmalarla tanınmaktadır. Dünyayı Kurtaran Adam (1982), Yılmayan Şeytan (1983) gibi filmlerin ses ekiplerinde çalıştı. İlk yönetmenlik denemesini Tarzan Adam (1974) ve ardından Süpermen Dönüyor (1976) ile yaptı. (1979) İnsanlık uğruna (1981) Gizli Kuvvet (1983) gibi Türk sinemasına damga vurmuş birçok filmde yer almıştı.


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Yönetmen, İstanbul, Sinema, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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