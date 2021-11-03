Üye Girişi
Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu

03.11.2021 11:14
Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu

Son dakika gündem haberi: Son yıllarda dönemde yaşanan kuraklığın etkisiyle Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi, önemli ölçüde düştü.

Son yıllarda dönemde yaşanan kuraklığın etkisiyle Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi, önemli ölçüde düştü.

Kuraklık nedeniyle tarımsal sulama ve elektrik üretimi için kullanılan Almus Baraj Gölü'nde su seviyesi, önceki yıllara göre önemli oranda geriledi.

Suyun yüksek olduğu dönemlere göre derinliği 50 metre azalan Almus Baraj Gölü'nde daha önce sular altında olan ve üzerinde Türk bayrağı bulunan adacık da gün yüzüne çıktı.

Su seviyesinin gerilemesi, Almus Baraj Gölü'nde alabalık üretimi yapan 39 üreticiyi de olumsuz etkiledi.

Almus Belediye Başkanı Bekir Özer, AA muhabirine, ilçelerinde baraj inşaatına 1961 yılında başlandığını söyledi.

İnşaatın 1966 yılında tamamlanarak barajın hizmet vermeye başladığını belirten Özer, 1967 yılında barajda su seviyesinin en üst seviyeye çıktığını dile getirdi.

Özer, 1993 yılında barajın aşırı doluluk nedeniyle taştığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Şu anda kuraklıktan olayı baraj gölümüz çok kötü durumda. En büyük etken, yağışların az olması, kışın biraz daha kurak gitmesi. Bundan dolayı muzdaribiz. Bu baraj olduğu için turizm yapıyoruz ama baraj elimizden giderse turizmle alakamız kalmaz. Barajımızın korunmasını istiyoruz."

Barajda önceki yıllarda bir kez kuraklık nedeniyle su seviyesinde düşüş yaşandığını bildiklerini anlatan Özer, "1977 yılında böyle bir kuraklık yaşanıp barajın su seviyesinin Tufantepe dediğimiz yerde boğaza kadar indiğini büyüklerimiz anlatır ama biz bunu görmedik. Ben 46 yaşındayım, ilk defa baraj seviyesinin bu kadar düştüğünü görüyorum." ifadesini kullandı.

Balık üreticilerinin de su seviyesinin düşmesi nedeniyle sıkıntı yaşayabileceklerini vurgulayan Özer, "Balıklar da oksijen istiyor. DSİ raporlarına göre, su maksimum seviyeye ulaştığında göl yüzeyinin yüzde 5'ini kullanıyoruz. Şu anda ise bu rakam yüzde 3'ler seviyesinde. Göl havzası daralıyor." dedi.

Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu
Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu
Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu
Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu
Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu

Türk Bayrağı, Baraj, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu 11:38 Sultangazi'de iki grup arasında çıkan kavgada yumruklar ve tekmeler havada uçuştu Dolar 9,64'ten işlem görüyor 11:29 Dolar 9,64'ten işlem görüyor Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar 11:27 Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar
Akşener, 11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan 11:13 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda 10:54 2022'de trafik cezası, harç ve vergilere yüzde 36,20 zam kapıda
Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek 10:26 Son dakika: Kasım ayında kiralara yüzde 17,09 oranında zam yapılabilecek Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı 10:17 Kadın yolcu, seyir halindeyken at yarışı izleyen taksiciyi kameraya aldı

Son Dakika Haberleri
11:34 "Eşime sarkıntılık yaptı" diyerek arkadaşını döverek öldürdü
11:32 Altının gramı güne 551 lira seviyesinden alıcı buldu
11:29 Dolar 9,64'ten işlem görüyor
11:27 Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı
11:27 Son dakika gündem haberleri! Son dakika güncel olaylar
11:23 Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu
11:19 Akşener, "Burası Kürdistan" diyaloğunu anlattı: O kişi bir HDP'lidir, HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum
11:15 Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi
11:12 Rusya'dan askeri yığınak! Pentagon'dan "Durumu yakından takip ediyoruz" çıkışı geldi
11:03 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasında yaşanan son dakika gelişmeler
Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı Patlama sonucu tek katlı bina çöktü: 1 kişi yaralandı         
11:40
"Eşime sarkıntılık yaptı" diyerek arkadaşını döverek öldürdü         
11:35
Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı Emre Belözoğlu'nun kostümlü partide başarılı sahne performansı ortalığı yıktı         
11:27
Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu Oyuncu Semra Dinçer'in naaşının açık tabutta taşınmasının nedeni belli oldu         
11:24
Meral Akşener Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi         
11:15
Trakya Birlik'ten ayçiçek yağı açıklaması: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı Trakya Birlik'ten ayçiçek yağı açıklaması: Fiyatlar pandemi nedeniyle arttı         
11:06
Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi Kerem Aktürkoğlu, 900 bin liralık teklifi kabul etmedi         
10:49
Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları Tüm Türkiye merak ediyor! Hayatta kalabilen yılan bebeğin fotoğrafları         
10:19
Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış Pencereden düşerek öldüğü iddia edilen hemşire, sevgilisi tarafından aşağı atılmış         
10:07
Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu Son Dakika: Enflasyon ekim ayında yüzde 2,39 artarken, yıllık bazda yüzde 19,89 oldu         
10:06
Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi Bulgaristan'dan göç akınına önlem! Türkiye sınırına 350 asker gönderildi         
09:38
Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı Fatih Aydın'ın iadesinde Fenerbahçelileri ayağa kaldıran görüntü! Rıdvan Dilmen çağrı yaptı         
08:57
Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar Not bırakıp intihar eden TÜBİTAK araştırmacısı kadının ölümündeki yeni detaylar         
08:27
Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı Farah Zeynep Abdullah, sevgilisiyle romantik pozunu sosyal medyadan paylaştı         
07:56
Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz Cem Yılmaz'dan Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş yorumu: Gizemli bir suçu varmış gibi gösterilmesini anlamıyoruz         
07:27
Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı Bill Gates ve Jeff Bezos'un Bodrum'a gelme nedenleri ortaya çıktı         
17:21
Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor Kocasının patronuyla ilişkiye giriyor! Adam terfi üzerine terfi alıyor         
15:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2021 11:43:30. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kuraklık Almus Baraj Gölü'nde su seviyesinin azalmasına neden oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement