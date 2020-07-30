Son dakika haberleri... Kurban Bayramı arifesinde şehitlik ziyaret edildi - Son Dakika

Adıyaman'da Kurban Bayramı nedeniyle şehitlikler ziyaret edildi.

Şehitlik Mezarlığı'nda gerçekleştirilen ziyarete, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ile şehit aileleri katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunarak duaların edildiği ziyarette, Vali Çuhadar ile protokol üyeleri şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, AA muhabirine, bu bayrağın özgür bir şekilde dalgalanmasını sağlayan şehitlerimize rahmet, minnet ve şükran ile yad ettiklerini ifade etti.

Kurban Bayramı arifesinde şehitlik mezarlığını ziyaret ettiklerini belirten Aydın, "Burada dua edip mezarlıklara karanfil bıraktık. Bu ülkenin nasıl zor şartlar altında bu toprakların vatan olduğunu çocuklarımıza bir kez daha analım, hatırlayalım ve hatırlatalım. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanettir. Bu arada tüm Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı kutluyorum." dedi.