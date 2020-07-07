Kurban pazarında hareketli anlar

-Simav hayvan pazarında, kurbanlık pazarlığı yapılırken sahibinin elinden kaçan boğa, vatandaşlara heyecanlı anlar yaşattı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Simav ilçesinde bu hafta açılan kurban pazarında fiyatlarda durgunluk görülürken, satıcısının elinden kaçan boğa, kurban pazarında hareketli anlar yaşattı. Kurban pazarının en büyük hayvanı, şampiyon isimli hayvanı yetiştiren Emrah Gürbüz, 600 kiloluk danayı 12 bin 500 TL ye satacağını söyledi.

Kurban pazarına 20 büyükbaş hayvan getiren Yusuf Bayram (47), pazara gelen vatandaşların bir çoğunun fiyat sorduklarının belirtti. Bayram, 4 kurbanlık hayvan sattığını ifade etti.

Üretici İsmail Kocaman, yem fiyatlarının geçen yıl 75 TL, bu yıl ise 100 TL' olduğunu belirtirken, kurbanlık fiyatlarının geçen yıldan daha düşük olduğunu söyledi.

Simav Kurban pazarında, sahibinin elinden kaçan boğa ise, kurbanlık pazarlığı yapan vatandaşlara korkulu ve heyecanlı anlar yaşattı. Bir üreticinin kement atmasıyla yakalanan boğa, kimseye zarar vermeden yakalanarak, sahibine teslim edildi.