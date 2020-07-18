Koronavirüs döneminde hayvan pazarına gitmeyi tercih etmeyenler online kurban satışı yapan işletmelere yöneldi. Kurban kesim işleminden sonra 12-16 saat arası soğuk hava depolarında dinlendirilen etlerin, soğuk zincir transfer sistemiyle Konya, İstanbul ve Ankara'daki kurban sahiplerinin adreslerine teslim edildiğini dile getiren online kurban satışı yapan hijyenikkurban.com yetkilisi Emrah Özkozanoğlu, "Şüphesiz eski bayramlarda olduğu gibi kurbanlıkların başında el sıkışıp, kesimi beklemek gelenek halini almış olsa da pandemi sürecinin gereği olan online hizmet, kurban kesimi içinde imdada yetişiyor" dedi.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Türkiye'nin dört bir yanında koronavirüs önlemleri altında kurban pazarları da kurulmaya başlandı. Bazı işletmeler de online kurban satışlarına başladı. Konya merkezli üretici Hijyenik Kurban Tesisleri de online kurban satışı yapan işletmelerden biri oldu. hijyenikkurban.com'un Genel Müdürü Emrah Özkozanoğlu, online kurban satışı sayesinde insanların kesecekleri kurbanı seçmek için hayvan pazarlarına gitmelerine gerek kalmayacağını belirterek, 'hijyenikkurban.com' üzerinden hizmet veren sistemleri sayesinde kurbanlıkların şehirler arası transferi, kesim aşaması, sağlıklı şekilde muhafaza edilmesi ve evlere ulaştırılması ile olası tüm sağlıksız risklerin ortadan kaldırıldığını söyledi.

"ADRESE TESLİM EDİYORUZ"

Online kurban satışıyla ilgili Özkozanoğlu şu bilgileri paylaştı; "Vatandaş keseceği kurbanı belirliyor, ardından vekalet veriyor. Uzman veteriner hekim ve bir dini görevli eşliğinde gerçekleşen kurban kesimi, barkot sistemi sayesinde canlı olarak izlenebiliyor." dedi ve ekledi: "Tüm hijyen kurallarının sıkı bir şekilde takip edildiği tesiste, büyükbaş kurbanlar veteriner hekim muayenesinden geçtikten sonra T.C Tarım ve Orman Bakanlığı denetimiyle tesise alınarak muhafaza ediliyor. Kurban kesim işleminden sonra 12-16 saat arası soğuk hava depolarında dinlendirilen etler, soğuk zincir transfer sistemiyle Konya, İstanbul ve Ankara'daki kurban sahiplerinin adreslerine teslim ediliyor. Kurbanını vakıf ve derneklere bağışlamak isteyenlere ise organizasyon kapsamında hizmet veriliyor."

"DİLERLERSE CANLI OLARAK KESİM İŞLEMİNİ İZLEYEBİLİRLER"

Kurban alıcılarının canlı olarak kesimi de izleyebileceğini dile getiren Özkozanoğlu, "Geliştirdiğimiz bu sistem, toplum sağlığı adına devletimizin aldığı önemler ve evde kal çağrılarıyla bütünleşir nitelikte. Kurban Bayramı vecibelerini yerine getirmek isteyen kimseler, telefon veya internet kanalı ile kendileri için uygun olan koşullarda kurban seçimini yapabilir, dilerlerse canlı olarak kesim işlemini izleyebilirler. Kurbanlıklar, hak sahibine iletilen barkodlu takip sistemi ile İstanbul, Ankara, Konya olmak üzere üç ilimizde, belirtilen adrese soğuk zincir transfer araçları ile ulaştırılarak teslimatı sağlanır. Tesisteki tüm çalışmalar T.C Tarım ve Orman Bakanlığı denetimi göre yürütülmektedir" dedi.

"PANDEMİ SÜRECİNDE ONLİNE HİZMET İMDADA YETİŞİYOR"

Özkozanoğlu, hijyenik açıdan dünya standartlarında ve kurbanlık anlamında ise seçimden kesime İslami usullerin gözetildiğinin belirterek şunları söyledi; "İnsanların hayvan pazarlarında, kalabalık içinde temas halinde olmaktan yana haklı olarak büyük çekinceleri var, bu duruma bir de kurbanlıkların çeşitli hastalıklarla ilgili taşıdıkları riskler eklendiğinde tedirginlikleri had safhaya çıkıyor. Şüphesiz eski bayramlarda olduğu gibi kurbanlıkların başında el sıkışıp, kesimi beklemek gelenek halini almış olsa da pandemi sürecinin gereği olan online hizmet, kurban kesimi içinde imdada yetişiyor".

"KURUM VEYA DERNEKLERE İÇİN SERTİFİKALI BAĞIŞ DA MÜMKÜN"

Özkozanoğlu; "Bireysel kesim ve teslimatların yanı sıra online satış mağazasında yer alan farklı dernek ve vakıflara bağış yapılması da mümkün. Kurban, kesen kişi adına bağış yapılan kuruma ulaştırılarak, bağış sertifikası da bağışçıya teslim edilmektedir" şeklinde konuştu.

Veteriner Hekim Ali Duman; "Kurbanlıklar üreticilerden alınırken öncelikli olarak gerekli muayeneleri yapılır ve o şekilde tesislere sevki sağlanır. Burada en önemli nokta sağlıklı olmaları ve kurbanlık vasıflarını taşımalarıdır. Tesislerde çalışma üç aşama ve onun altında yer alan organizasyondan oluşuyor. Bunlardan ilki sağlıklı olma koşulu ki, bu durum son dönemde artan koronavirüs ve kamuoyu gündemine gelen tüberküloz endişelerinden dolayı her zaman olduğundan daha büyük önem taşıyor. İkincisi, kurban olma vasfı, üçüncüsü ise kesim hijyeni ve soğuk zincir kurallarına bağlı kalarak hak sahibine ulaştırılmasıdır" dedi.

Veteriner Hekim Duman, kişilerin bireysel olarak kurban seçmeleri durumunda ise satış noktalarında kurbanlıkların muhakkak küpelenerek tanımlanmış ve veri tabanına kaydedilmiş olmasına dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.