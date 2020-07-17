Son dakika haberleri! "Kurbanınız küpe numarasını sorgulayın" - Son Dakika

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, "Hayvan Kayıt Sistemi" ve "Veteriner Bilgi Sistemi"ne (TÜRKVET) kayıtlı hayvanların tür, ırk, cinsiyet ve doğum tarihi bilgilerinin sorgulanabilmesi amacıyla "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması geliştirilerek kullanıma açıldığını bildirdi.



Yapılan açıklamada, "Kurbanlık hayvanların sevklerinde, alımında, satımında, kesiminde ve kurban etinin muhafazasında dikkat edilmesi gereken hususlar ile "HaySag-Hayvan Sağlığı ve Refahı" mobil uygulaması hakkında vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan kurban rehberi güncellenerek yayınlanmıştır" denildi. - KÜTAHYA