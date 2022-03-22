Son dakika haberleri! Küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle şubatta yüzde 5,7 düştü - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle şubatta yüzde 5,7 düştü

22.03.2022 18:11
Son dakika haberleri! Küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle şubatta yüzde 5,7 düştü

Edinilen son dakika haberine göre Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre Çin'deki üretimin yüzde 10 düşmesiyle yüzde 5,7 azalarak 142,7 milyon tona geriledi.

Küresel ham çelik üretimi, şubatta geçen yılın aynı dönemine göre Çin'deki üretimin yüzde 10 düşmesiyle yüzde 5,7 azalarak 142,7 milyon tona geriledi.

Merkezi Brüksel'de bulunan Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), şubat ayı ham çelik üretim verilerini açıkladı.

Buna göre, küresel ham çelik üretimi, şubatta 2021'in aynı dönemine kıyasla yüzde 5,7 azalarak 142,7 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Çin'in üretimi yüzde 10 azalarak 75 milyon tona düştü. Dünyanın en büyük çelik üreticisi konumundaki Çin'in üretimi ocakta da yüzde 11,2 azalmıştı.

Japonya'nın üretimi yüzde 2,3 azalarak 7,3 milyon ton olurken, Almanya'nın üretimi yüzde 3,8 artışla 3,2 milyon tona, ABD'nin üretimi de yüzde 1,4 yükselişle 6,4 milyon tona çıktı.

Türkiye'nin ham çelik üretimi ise şubatta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 azalarak 3 milyon tona geriledi.

Söz konusu dönemde Brezilya'da yüzde 6,9 düşerek 2,7 milyon tona inen çelik üretiminin, İran'da yüzde 3,7 artarak 2,5 milyon tona çıktığı tahmin ediliyor.

Bu arada, Ocak-Şubat 2022'de küresel ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,5 azalarak 299,4 milyon tona geriledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Hamster Coin, Brüksel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle şubatta yüzde 5,7 düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Küresel ham çelik üretimi, Çin'in etkisiyle şubatta yüzde 5,7 düştü - Son Dakika
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