Son dakika haberleri... 'Küresel öğretmen' ödüllü Nurten öğretmenden velilere uzaktan eğitim tavsiyeleri - Son Dakika

SAMSUN'da anaokulu müdürlüğü yapan ve hayata geçirdiği projelerle 2018'de 'dünyadaki en iyi 10 öğretmen' arasında gösterilip, 'küresel öğretmen' ödülüne layık görülen Nurten Akkuş, uzaktan eğitim sürecinde ailelere büyük görevler düştüğünü belirterek, "Çocukların bu süreçte ailelere çok daha fazla ihtiyaçları var. İletişimleri güçlü olmalı. Aynı zamanda çocukların yanında konuştukları konuların odak noktası, virüs olmamalı. Çünkü bu durum çocuklarımızda korku oluşturabilir" dedi.

Hint asıllı iş insanı Sunny Varkey'in eğitim alanında projeler geliştirmek amacıyla kurduğu ve onursal başkanlığını ABD eski Başkanı Bill Clinton'ın üstlendiği Varkey Gems Vakfı (Varkey GEMS Foundation) 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2018 yılında dünyanın en iyi 10 öğretmeni arasında gösterdiği Samsun'da Salıpazarı Anaokulu Müdürü Nurten Akkuş, uzaktan eğitime geçen öğrenciler ve velileri için önerilerde bulundu. Hindistan'da AKS Education tarafından 73 ülkede 12 bin öğretmen arasından 'küresel öğretmen' ödülüne de layık görülen 13 yıllık öğretmen Akkuş, öğrenci konsantrasyonunu ve motivasyonunu artırmak için anne ve babaların yapması gerekenleri anlattı.