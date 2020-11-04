Son dakika haberleri: Küresel piyasalar ABD'deki seçimin sonucunu bekliyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Küresel piyasalar ABD'deki seçimin sonucunu bekliyor

04.11.2020 09:03
Son dakika haberleri: Küresel piyasalar ABD'deki seçimin sonucunu bekliyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Küresel piyasalar, ABD'de 59. başkanlık seçimlerindeki oy sayımını takip ederken, piyasa fiyatlamalarının pozitif yönde olması dikkati çekiyor.

Küresel piyasalar, ABD'de 59. başkanlık seçimlerindeki oy sayımını takip ederken, piyasa fiyatlamalarının pozitif yönde olması dikkati çekiyor.

ABD'de 59. başkanlık seçimlerinde resmi olmayan verilere göre, Cumhuriyetçi aday Donald Trump 125, Demokrat aday Joe Biden 209 delegeye ulaşsa da bazı kritik bölgelerde Trump'ın önde olması sonucun çok farklı olabileceğine işaret ediyor.

Analistler, son verilere göre, Trump'ın kritik olarak nitelendirilen Florida ve Ohio eyaletini kazanması sonrası, tahminlerin Trump lehine döndüğü belirterek, bununla birlikte mektupla kullanılan oyların çokluğu nedeniyle kesin sonuçların alınmasının zaman alabileceğini ifade etti.

Dün pay piyasaları, seçimin gündemden kalkacağına yönelik fiyatlamaların etkisiyle güçlü bir şekilde pozitif seyrederken, bunda seçim sonrası tekrar gündeme gelecek teşvik beklentilerinin ağır bastığı tahmin ediliyor.

ABD'de dün açıklanan verilere göre, fabrika siparişleri, eylülde yüzde 1,1 artışla beklentilerin biraz üzerinde yükselirken, New York borsası seçim rallisi yaptı. Dow Jones endeksi yüzde 2,06, S&P 500 endeksi yüzde 1,78 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,85 değer kazanırken, dolar endeksi yüzde 0,6 azalışla 93,5'e geriledi. Dolar endeksi, bugün ilk resmi olmayan seçim sonuçlarla birlikte yükselişe geçerek 94'ün üzerini test etti ve 93,8 seviyesinde dengelendi.

Avrupa tarafında, artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve alınan sıkı tedbirlere karşın pay piyasalarında dün alımların güçlenmesi dikkati çekti. Beklentilerden iyi gelen makro ekonomik veriler, aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD seçiminin gündemden düşeceği fiyatlamalarının etkili olduğu borsalarda yükselişler yüzde 2'yi aşarken, avro/dolar paritesi 1,1604 ile yaklaşık 3,5 ayın en düşük seviyesini görmesinin ardından toparlayarak 1,1670'e çıktı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 2,55, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 2,33 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,44 değer kazandı.

Bugün Çin dışında Asya borsalarında da alıcılı bir seyir izleniyor. Açıklanan verilere göre Çin'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 56,8'e yükselerek toparlanmanın devam ettiğini gösterse de Şanghay bileşik endeksi yatay bir seyir izliyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kazandı.

Petrol fiyatları ise beklentilerden iyi gelen makroekonomik verilerle yükseliş eğilimini sürdürüyor. Brent petrolün varil fiyatı, dünkü yüzde 1,6'lık yükselişinin ardından bugün de yüzde 1,8 artışla 40,7 dolara çıktı. Altının ons fiyatında ise 1.900 doların hemen altında sakin bir seyir izleniyor.

Yurt içinde, dün beklentilere paralel yüzde 2,13 artan Tüketici Fiyat Endeksi'nin ardından yükseliş eğilimini koruyan BIST 100 endeksi, yüzde 1,51 değer kazanarak günü 1.150,71 puandan tamamladı. Dolar/TL ise, 8,5452'yi görmesinin ardından günün sonuna doğru düşüşe geçerek 8,4097'den kapanış yaptı. Bugün dolar/TL, bankalararası piyasanın açılışında 8,4750 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, ABD'deki başkanlık seçiminin sonuçlarının merakla beklendiğini kaydederek, Kovid-19 salgını ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da risk algısı üzerinde etkili olmayı sürdüreceğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde ABD ve Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü PMI verilerinin öne çıktığını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin destek, 1.155 seviyesinin direnç konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.55 Almanya, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.00 Avro Bölgesi, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

12.30 İngiltere, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

16.15 ABD, ekim ayı ADP özel sektör istihdamı

16.30 ABD, eylül ayı dış ticaret dengesi

17.45 ABD, ekim ayı hizmet sektörü ve bileşik PMI

18.00 ABD, ekim ayı ISM imalat dışı endeksi

Amerika Birleşik Devletleri, Piyasa, Ekim, PMI, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Küresel piyasalar ABD'deki seçimin sonucunu bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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