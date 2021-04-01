Son dakika haberleri! KÜRESEL PİYASALAR-Avrupa borsalarında endeksler artıda açıldı

Avrupa'daki başlıca borsalarda hisse senedi endeksleri, yatırımcıların işlemler sırasında açıklanacak ekonomik verileri beklediği Perşembe gününe yükselişlerle açıldı.

Asya piyasalarındaki hisse senedi endeksleri de, Jibun Bank İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi), Japonya'nın fabrika üretiminin Şubat'ta 10 ayın ardından ilk kez 50'nin üzerine çıkmasının ardından Mart ayında daha da yükselmesiyle Perşembe günü yükseldi. Çin'de aylık imalat PMI, yatırımcıların beklentilerinin altında kalmasına karşın, imalat sektöründe genel bir büyümeyi gösterdi.