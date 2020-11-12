Avrupa'nın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, Perşembe günü işlemlerine, Almanya ve Birleşik Krallık'tan gelen karışık verilerle düşüşlerle başladı.

Almanya'da tüketici fiyatları, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 düşerken, Birleşik Krallık'ın ticaret fazlası Eylül ayına kadar geçen üç ayda 3.4 milyar sterlin düşüşle 4.2 milyar sterline gerilerken, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) aynı ayda yüzde 1.1 büyüdü.