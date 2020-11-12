Avrupa'nın önde gelen hisse senedi borsalarında endeksler, Perşembe günü işlemlerine, Almanya ve Birleşik Krallık'tan gelen karışık verilerle düşüşlerle başladı.
Almanya'da tüketici fiyatları, Ekim ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.2 düşerken, Birleşik Krallık'ın ticaret fazlası Eylül ayına kadar geçen üç ayda 3.4 milyar sterlin düşüşle 4.2 milyar sterline gerilerken, ülkenin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH) aynı ayda yüzde 1.1 büyüdü.Almanya'da DAX Endeksi, Linde Plc'nin yüzde 1.67 düştüğü açılışta yüzde 1.08 eksideydi. Paris'te CAC40 Endeksi de, yüzde 2.58 düşen BNP Paribas'nın öncülüğünde yüzde 0.81 düşüşle açıldı. Londra'da FTSE 100 Endeksi de güne yüzde 1.01 düşüşle başladı. Londra Borsası'nda yüzde 5.11 düşen Sainsbury Plc en kötü performans gösteren şirket oldu.Euro/dolar paritesi yüzde 0.09 düşüşle 1.17674'e gerilerken, sterlin/dolar paritesi de yüzde 0.33 düşüşle 1.31710 düzeyine geriledi.
- Kaynak: DHA
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