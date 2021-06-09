Üye Girişi
Son dakika haberleri... Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri... Küresel piyasalar karışık seyrediyor

09.06.2021 09:02
Son dakika haberleri... Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberine göre Küresel piyasalarda devam eden enflasyon endişelerine karşın ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile karışık bir seyir izleniyor.

Küresel piyasalarda devam eden enflasyon endişelerine karşın ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin iyimserliğin devam etmesi ile karışık bir seyir izleniyor.

Makroekonomik veriler ve büyümeye ilişkin tahminlerde yapılan yukarı yönlü revizyonlar piyasalardaki iyimserliğin sürmesini sağlasa da enflasyon endişeleri ve buna bağlı olarak para politikalarına ilişkin belirsizlikler baskı unsuru olmaya devam ediyor.

Dünya Bankası, dün yayımladığı raporda küresel büyüme tahminini 2021 için yüzde 4'ten yüzde 5,6'ya, 2022 için de yüzde 3,8'den yüzde 4,3'e revize etti.

Dün ABD'de açıklanan açık iş sayısı verisinin 1 milyondan fazla artması, ücretler üzerinden enflasyonist baskının devam edebileceği sinyalini verirken, bugün Çin'de Üretici Fiyat Endeksi'nin (ÜFE) yıllık yüzde 9 artarak 2008'den beri en yüksek seviyesine çıkması da maliyet enflasyonunun bir süre daha gündemde kalacağını gösterdi.

Bu gelişmelerle küresel ölçekte pay piyasalarında karışık bir seyir izlenirken, gözler yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ile Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısına çevrildi.

ABD'de Senato'nun teknoloji ve Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlaması beklenen yasa tasarısını kabul etmesi dün teknoloji hisselerinin pozitif bir seyir izlemesini sağladı.

New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 0,09 azalırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,02 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,31 değer kazandı.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 1,52 ile 7 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde dengelenirken, dolar endeksi 90'ın hemen üzerinde yatay seyretti.

Avrupa borsalarında da dün karışık bir seyir izlendi. Dünya Bankası'nın Avro Bölgesi'ne ilişkin büyüme tahminini 2021 için yüzde 4,2, 2022 için yüzde 4,4'e yükseltmesine karşın Almanya'da DAX 30 endeksi 0,23 değer kaybetti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,25 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,2170 seviyesine geriledi.

Bugün Çin'de açıklanan enflasyon verisinin yıllık yüzde 1,3'e ve ÜFE'nin de yüzde 9 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyesine çıkmasının ardından Asya borsalarında dalgalı bir seyir izleniyor.

Kapanışa yakın, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,3 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,8 değer kaybederken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 yükseldi.

Yurt içinde, dün yatay bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,04 değer kazanarak günü 1.447,59 puandan tamamladı. Dün yüzde 0,1 azalışla 8,6050'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,6060 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verisi ve ECB'nin faiz kararının yatırımcıların odağında bulunduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 puanın destek, 1.470 seviyesinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

17.00 ABD, nisan ayı toptan eşya stokları

17.30 ABD, haftalık ham petrol stokları

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Dünya Bankası, Enflasyon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Suda can pazarı! Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı 09:14 Suda can pazarı! Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı Adana'da halkı korkutan iki patlama sesinin İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklandığı ortaya çıktı 09:09 Adana'da halkı korkutan iki patlama sesinin İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklandığı ortaya çıktı Geçmişe vurgu yapan Fatih Erbakan, 01:25 Geçmişe vurgu yapan Fatih Erbakan, "HDP kapatılsın" tartışmasında safını belli etti: Doğru bulmuyoruz
Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi 00:54 Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı 00:28 Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere, tatil sezonunu açtı! Bikinili pozuna beğeni yağdı Behzat Uygur'un müzisyen göndermeli aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten 23:55 Behzat Uygur'un müzisyen göndermeli aşı tepkisine Bakan Koca'dan yanıt: Sizin sıranız gelmişti zaten
Genç kadının banyoda doğurduğu bebeğini 9 bıçak darbesiyle öldürdüğü ortaya çıktı 23:05 Genç kadının banyoda doğurduğu bebeğini 9 bıçak darbesiyle öldürdüğü ortaya çıktı Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu 22:14 Aboubakar'dan Beşiktaş'a büyük çalım! Al Nassr'a transfer oldu

Son Dakika Haberleri
09:18 HDP Beyoğlu İlçe Başkanı da gözaltına alındı! İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon
09:17 Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti
09:14 Suda can pazarı! Otomobil dereye uçtu: 3 ölü, 1 yaralı
09:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan hayvan hakları yasasıyla ilgili talimat verdi: Meclis kapanmadan bu işi bitirin
09:10 Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz
09:09 Adana'da halkı korkutan iki patlama sesinin İncirlik Üssü'nden havalanan jetlerden kaynaklandığı ortaya çıktı
09:07 Şiddet gösterdiği karısı evi terk edince deliye döndü, kayınvalidesinin evini taradı
18:22 Çılgın turist Beyrut'ta hayatını kaybetti! 36 metre yükseklikten atlamıştı
18:18 Erol Bulut'un eski öğrencileri transfer oluyor! Cisse ve Thiam Gaziantep'e gidiyor
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti Farah Zeynep Abdullah'tan Masumlar Apartmanı'na duygusal veda: İnci'nin yolculuğu burada bitti         
09:17
Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz Başörtülü akademisyenin saldırıya uğramasına Ezgi Mola tepki gösterdi: İt gibi öğreneceksiniz         
09:11
İş arkadaşını boğan şahıs, cesedi götürüp boş arazideki kuyuya attı İş arkadaşını boğan şahıs, cesedi götürüp boş arazideki kuyuya attı         
02:48
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'a Ermeni esirlere karşılık oğlunu vermeyi teklif etti Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Azerbaycan'a Ermeni esirlere karşılık oğlunu vermeyi teklif etti         
01:18
Survivor 2021'de bu hafta eleme heyecanı yaşandı! İşte adaya veda eden isim Survivor 2021'de bu hafta eleme heyecanı yaşandı! İşte adaya veda eden isim         
00:53
Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin Ceza kesilen ehliyetsiz sürücü: Allah sizi başımızdan eksik etmesin         
00:04
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a tokat atan kişi dövüş ustası çıktı         
23:11
Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun Rektör Bulu'dan Kılıçdaroğlu'nun "Hoca bile olamazsın" sözlerine yanıt: O üniversitede 8 sene ders verdim         
22:34
Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti Aygün Aydın, Hakan Sabancı'nın gönderdiği mesajı ifşa etti         
21:44
İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü İmamoğlu'ndan Bakan Karaismailoğlu'nun deniz salyası çıkışına tepki: Herhalde rüyasında gördü         
21:13
Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı         
18:06
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz         
17:39
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2021 09:24:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement