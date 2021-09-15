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Son dakika haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor

15.09.2021 09:08
Son dakika haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi... Küresel piyasalar, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edeceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ekonomik toparlanmayı olumsuz etkilemeye devam edeceğine ilişkin endişelerle karışık bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 5,3 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşirken, enflasyonda tepe noktasının görülmüş olabileceği beklentisi piyasalardaki risk unsurlarını kısmen azalttı.

ABD'de bazı şirketlerin hisse geri alımı yapacaklarını açıklamasına karşın New York borsası dün satış ağırlıklı bir seyir izlerken, söz konusu seyirde Kovid-19 salgınının ekonomik toparlanmaya etkilerinin beklenenden daha derin olabileceği endişesi belirleyici oldu.

Öte yandan, ABD'de Cumhuriyetçilerin borç tavanının yükseltilmesine karşı olduklarını bildirmesi ile 3,5 trilyonluk yatırım planı ve kurumlar vergisine ilişkin gelişmeler gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Bu gelişmelerle dün, S&P 500 endeksi yüzde 0,57, Dow Jones endeksi yüzde 0,84 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,45 değer kaybetti. ABD endeks vadeli işlem sözleşmeleri yeni güne ise sınırlı da olsa alıcılı başladı.

Avrupa borsalarında ise yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın yapacağı konuşma öncesi pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, Lagarde'ın yarınki konuşmasında ECB'nin son para politikası toplantısında aldığı kararlara ilişkin sözle yönlendirme yapmasının beklendiğini kaydetti. ECB'nin son toplantısında varlık alım büyüklüğünde değişiklik yapılmazken hızının yavaşlatılabileceği kaydedilmişti.

Bununla birlikte enerji fiyatlarındaki artışlar Avrupa'da maliyetleri artırmaya devam ederken, bu durum karbon emisyon oranlarını azaltmayı amaçlayan bölgede siyasi tartışmalara ve anlaşmazlıklara neden oluyor.

Bugün açıklanan verilere göre İngiltere'de enflasyon aylık yüzde 0,7, yıllık yüzde 3,2 artarak beklentileri aştı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,14 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,49, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,36 ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,41 değer kaybetti. Avrupa borsaları vadeli işlemlerde yeni güne de karışık seyirle başladı.

Avro/dolar paritesi güne yatay seyirle başlamasının ardından önceki kapanışın hemen üzerinde 1,1804'ten işlem görüyor.

Asya pay piyasalarına bugün satış ağırlıklı bir seyrin hakim olduğu görülürken, Çin'de ve Japonya'da açıklanan makro ekonomik veriler dikkate alındığında, Kovid-19 salgını sebebiyle uygulamaya alınan kısıtlamaların ekonomilere beklenenden daha fazla zarar vermiş olabileceğinden endişe ediliyor.

Bugün açıklanan verilere göre, Japonya'da çekirdek makine siparişleri yıllık yüzde 11,1, Çin'de perakende satışlar yıllık yüzde 2,5 ve sanayi üretimi yüzde 5,3 artsa da üç veri de beklentileri karşılayamadı.

Buna karşılık, Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) ekonomiyi destekleyici adımlar atabileceği beklentisi ise pay piyasalarındaki aşağı yönlü baskıyı sınırlıyor.

Analistler, PBoC'nin Kovid-19 salgının etkilerini hafifletmek için likidite kanallarını gevşetebileceğini, hatta faiz indirimi opsiyonunu da kullanabileceğini kaydetti.

Bu gelişmelerle kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,33, Japonya'da Nikei 225 endeksi yüzde 0,48 ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,48 değer kaybederken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,25 değer kazandı.

Yurt içinde, bugünün veri gündeminde Hazine nakit dengesi bulunurken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para yükümlülükler ve kıymetli maden depo hesapları için zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

Dün, küresel pay piyasalarına paralel satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,27 altında 1.434,43 puandan tamamladı.

Dolar/TL ise dün yüzde 0,15 değer kazancıyla 8,4422'ye yükselmesinin ardından bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4440 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bugün ABD'de New York Fed sanayi endeksi, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.420 puanın destek, 1.440 ve 1455 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

11.00 Türkiye, ağustos ayı Hazine nakit dengesi

12.00 Avro Bölgesi, temmuz ayı sanayi üretimi

15.30 ABD, eylül ayı New York Fed imalat endeksi

16.15 ABD, ağustos ayı sanayi üretimi ve kapasite kullanımı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Japonya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Küresel piyasalar karışık seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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