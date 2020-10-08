Son dakika haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor

08.10.2020 09:03
Son dakika haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Küresel piyasalar yeniden canlanan teşvik beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar yeniden canlanan teşvik beklentileri ile pozitif bir seyir izliyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam yayımlanan toplantı tutanaklarında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı ilave mali desteğin sağlanmaması halinde toparlanma hızının tehlikeye girebileceği belirtildi.

Mali desteklerin devam etmesi yönünde Fed'den gelen güçlü mesajlar, piyasalarda bu yöndeki beklentileri tekrar canlandırırken, ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamalarla pozitif havayı destekledi.

Salgının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan destek paketine yönelik müzakereleri 3 Kasım'da gerçekleştirilecek seçime kadar durduran Trump, dün gece sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Temsilciler Meclisi ve Senato, Hava Yolu Maaş Bordro Desteği için 25 milyar dolar ve küçük işletmelere yönelik Maaş Koruma Programı için 135 milyar doları hemen onaylamalı." ifadesini kullandı.

Ayrıca Trump, ülkedeki vatandaşlara yönelik 1200 dolarlık doğrudan ödeme yapılmasına ilişkin tek başına bir tasarıyı da imzalamaya hazır olduğunu kaydetti.

Bu gelişmelerle özellikle hava yolu şirketlerinin hisseleri öncülüğünde yükselen New York borsasında, Dow Jones endeksi yüzde 1,91, S&P 500 endeksi yüzde 1,74 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,88 değer kazandı.

Avrupa tarafında, Trump'ın açıklamaları öncesinde kapanan borsalarda karışık bir seyir izlendi. Dün açıklanan verilere göre Almanya'da sanayi üretimi, piyasalardaki yüzde 1,5 artış beklentisine karşın ağustosta yüzde 0,2 azalırken, artan Kovid-19 vaka sayıları nedeniyle bölgesel de olsa sıkı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi de piyasaları olumsuz etkiliyor.

Devam eden salgın nedeniyle Avrupa'da da mali destek paketleri birbiri ardına gelmeye devam ediyor. Dün İspanyol hükümeti 3 yıllık ve 72 milyar avroluk bir ekonomik teşvik paketi açıkladı.

Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,17 değer kazanırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,06 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 geriledi.

Bugün Asya borsalarında, artan risk iştahına paralel alıcılı bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 değer kazanırken, altın ve petrol fiyatlarının Asya piyasalarında sakin bir seyir izlediği görülüyor. Çin'de ise devam eden resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem gerçekleştirilmedi.

Yurt içinde, dün 1.147-1.157 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,11 değer kaybıyla 1.152,41 puandan tamamladı. Dün 7,8845'ten kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,8840 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, jeopolitik gelişmeler ile Kovid-19 aşısı ve mali teşviklere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD'de haftalık işsizlik başvurularının yanı sıra Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanaklarının takip edileceğini söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğuna değinen analistler, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

14.30 Avrupa Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları

15.30 ABD, haftalık işsizlik başvuruları

Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Donald Trump, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Küresel piyasalar pozitif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi

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