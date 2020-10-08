Son dakika haberleri... KÜRESEL PİYASALAR-Trump'ın teşvik girişimiyle hisseler yükseldi

ABD Başkanı Donald Trump'ın havayolu şirketlerine ve küçük işletmelere yönelik destekler konusunda Kongre'ye çağrı yapmasının ardından küresel hisse senedi borsalarının çoğunluğunda endeksler yükseldi.

Trump Kongre'ye yaptığı çağrıda, havayolu şirketlerinin çalışanlarına yaptığı maaş ödemelerini desteklemek için 25 milyar dolarlık ve küçük girişimlerin ayakta kalmalarını sağlayacak 135 milyar dolarlık destek paketlerini bir an önce onaylanmasını istedi.

B çağrının ardından, Asya-Pasifik bölgesindeki endekslerin çoğunluğu yükselirken, Avrupa 'da da endeksler yeni güne artışlarla başladı. ABD borsalarındaki açılış öncesi işlemlerde hisse senedi endeksleri yükseldi. Japonya 'da Nikkei 225 yüzde 0.92 yükselirken, Hong Kong 'da Hang Seng yüzde 0.67 düştü. Seul 'de Kospi yüzde 0.37, Avustralya 'da S&P/ASX200 ise yüzde 1.09 arttı. Anakara Çin borsaları tatil nedeniyle kapalıydı.Daha sonra Londra 'da FTSE100 yüzde 0.31 artarken, Almanya 'da DAX yüzde 0.63 ve Fransa 'da CAC40 yüzde 0.59 yükseldi.

ABD borsalarında Dow Jones yüzde 0.17, Nasdaq 100 yüzde 0.35 ve S&P 500 yüzde 0.17 yükseldi. Euro/dolar paritesi ise 1.1628 dolarda sabit kaldı.