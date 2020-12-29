Son dakika haberleri: Küresel piyasalar yılın son haftasında pozitif seyrediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri: Küresel piyasalar yılın son haftasında pozitif seyrediyor

29.12.2020 09:07
Son dakika haberleri: Küresel piyasalar yılın son haftasında pozitif seyrediyor, System.String[]

Son dakika haberlerine göre Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ile 2020'nin son haftasında pozitif bir seyir izliyor.

Küresel piyasalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının yaygınlaşmasının yanı sıra ABD'de destek paketi ve İngiltere'de ticaret anlaşmasına ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkması ile 2020'nin son haftasında pozitif bir seyir izliyor.

Noel tatilinin ardından dün işleme açılan New York borsası günü yükselişle tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazanarak kapanış rekorlarını kırdı.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine yönelik destek paketine ilişkin belirsizliklerin ortadan kalkmasıyla borsada alımların güçlendiği görülürken, dolar endeksi, geçen hafta gerilediği 90'dan gelen tepki alımlarıyla bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit yardımının 2 bin dolara çıkarılması yönündeki çağrısı da Temsilciler Meclisi'nde cevap buldu. ABD Temsilciler Meclisi, nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı, 134'e karşı 275 oyla kabul ederken, Trump'ın daha önce veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını da 3'te 2'nin üzerinde çoğunlukla tekrar onayladı ve Senato'ya gönderdi. Tasarı, Senato'da da 3'te 2'den fazla çoğunlukla kabul edilirse yasalaşacak ve Trump'ın görev süresi içindeki "veto yetkisini aşan ilk yasa tasarısı" olarak kayıtlara geçecek.

Avrupa tarafında, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek anlaşma, AB Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edildi. Öte yandan, İngiltere ile Türkiye'nin de Serbest Ticaret Anlaşması'nı (STA) bugün imzalaması bekleniyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni çerçevesi olacak STA ile ilgili olarak, "Hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.

Söz konusu gelişmelerle İngiltere hariç Noel tatili sonrası işlemlere dün başlayan Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,49 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,20 değer kazandı. Avro/dolar paritesi ise yükseliş eğilimini sürdürerek 1,2240'a çıktı.

Bugün Asya piyasalarında petrol ve altın fiyatlarının dolardaki değer kaybına paralel yükseldiği görülüyor. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,5 artışla 51,2 dolardan, altının ons fiyatı da yüzde 0,2 primle 1.877 dolardan işlem görüyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi ise yüzde 0,2 düşüş kaydetti.

Yurt içinde, dün döviz kurlarındaki düşüş eğiliminden destek bulan BIST 100 endeksi rekorlara devam etti. BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439,29 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 1.442,79 puana taşıdı.

Dün 7,4075 ile 10 Eylül'den bu yana en düşük seviyeyi gören dolar/TL, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,87 azalışla 7,4475'ten tamamladı. Dolar/TL, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,4540 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, İngiltere ile Türkiye arasında imzalanacak STA'nın etkisiyle hisse ve sektör bazlı güçlenen alımların BIST 100 endeksinde rekorların devam etmesine katkı sağladığını belirterek, bugün konuyla ilgili gelişmelerin takip edileceğini ifade etti.

Yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu, yurt içinde ise ekonomik güven endeksinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, aralık ayı ekonomik güven endeksi

14.00 Türkiye, bankacılık sektörü kasım ayı verileri

Avrupa Birliği, İngiltere, Türkiye, Noel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Küresel piyasalar yılın son haftasında pozitif seyrediyor - Son Dakika Ekonomi


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