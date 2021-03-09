Küresel piyasada izlenen karışık seyir - Son Dakika

Küresel piyasada izlenen karışık seyir

09.03.2021 09:07
Küresel piyasada izlenen karışık seyir, System.String[]

Ekonomi alanında yapılan son açıklamada;, ekonomik destek paketinin Senato'da onaylanmasına rağmen beklentilerin gerçekleşmesi, devam eden enflasyon tedirginliği ve fiyatlanacak yeni beklentiler konusundaki kararsızlıklar devam ediyor.

Küresel piyasalar, ABD'de ekonomik destek paketinin Senato'da onaylanmasına karşın, beklentilerin gerçekleşmesi, devam eden enflasyon tedirginliği ve fiyatlanacak yeni beklentiler konusundaki kararsızlıklarla karışık bir seyir izliyor.

ABD'de, hafta sonu Senato'da kabul edilen 1,9 trilyon dolarlık destek paketi, üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle oylanması için yeniden Temsilciler Meclisine gönderildi. Temsilciler Meclisi'nde çarşamba gününe kadar oylanması beklenen tasarı, kabul edilmesi halinde yasalaşması için ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulacak.

Biden yaptığı açıklamada, destek paketi tasarısını masasına gelir gelmez imzalamayı planladığını söyledi.

Öte yandan, dün ABD Hazine Bakanı Janet Yellen gerçekleştirdiği bir röportajda, enflasyon ile ilgili soruları yanıtladı. Ekonomik destek paketinin enflasyona neden olmayacağını savunan Yellen, "Bunun olacağını gerçekten düşünmüyorum. Salgından önce yüzde 3,5'lik işsizlik oranımız vardı ve enflasyonda artış sinyali yoktu." yanıtını verdi. Yellen ayrıca, gerekirse enflasyondaki artışla mücadele edecek araçlarının bulunduğunu da söyledi.

Bu gelişmelere karşın ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin dün tekrar yüzde 1,60'ın üzerini test etmesi, pay piyasalarında sektör ve hisse bazlı hareketlerin devam etmesine neden oldu.

Dow Jones endeksi yüzde 0,97 yükselirken, S&P 500 endeksi yüzde 0,54 ve Nasdaq endeksi yüzde 2,41 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, dün Almanya'da açıklanan sanayi üretimi verisinin ocakta yüzde 2,5 daralarak beklentilerin belirgin bir şekilde altında kalmasına karşın borsalarda alıcılı bir seyir izlendi.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,34, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 3,31 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 2,08 yükseliş kaydetti.

Perşembe gerçekleştirilecek Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı öncesinde pay piyasalarında alımların güçlenmesi, avronun ise dolar karşısındaki düşüşünü sürdürmesi dikkati çekti.

Avro/dolar paritesi, dün yüzde 0,6 azalarak 1,1845 ile 24 Kasım 2020'den bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Asya piyasalarında bugün karışık bir seyir izlendi. Japonya'da açıklanan 2020'nin 4. Çeyrek büyüme verisinin yüzde 2,8 ile beklentilerin altında kalmasına karşın kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 0,9 yükseldi. Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,50 ve Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,3 değer kaybetti.

Dün yükseliş eğilimindeki ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, yurt içinde döviz kurlarının yükselişini sürdürmesine ve buna bağlı pay piyasalarında satıcılı bir seyir izlenmesine neden oldu. BIST 100 endeksi, yüzde 0,76 değer kaybederek günü 1.530,27 puandan tamamladı. Dün yüzde 3 artışla 7,7577'den kapanış yapan dolar/TL ise, bugün bankalararası piyasanın açılışında 7,6710'a geriledi.

Analistler, dün yüzde 1,60'ın üzerini test eden ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin gelişmekte olan ülke para birimleri üzerinde baskıya neden olduğunu bildirdi. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 1,60'ın üzerinde tutunamayarak yüzde 1,5680'e gerilemesi ile bugün Türk lirasının kayıplarının bir kısmını telafi ettiğini belirten analistler, tahvil piyasası ve petrol fiyatlarının seyrinin yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Analistler, bugün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in gerçekleştireceği Türkiye konulu toplantı ile ABD Senatosu Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi'nde düzenlenecek "Wall Street'te Kim Kazanır? GameStop, Robinhood ve Bireysel Yatırımın Durumu" başlıklı oturumun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.570 seviyelerinin direnç, 1.505 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Almanya, ocak ayı dış ticaret dengesi

13.00 Avro Bölgesi, 4. Çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla

17.00 Fitch Ratings'in Türkiye konulu toplantısı

Amerika Birleşik Devletleri, Enflasyon, Türkiye, Senato, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Küresel piyasada izlenen karışık seyir - Son Dakika Ekonomi


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