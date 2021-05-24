Son dakika haberleri... Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika

Son dakika haberleri... Küresel piyasalar yön arayışında

24.05.2021 08:56
Son dakika haberleri... Küresel piyasalar yön arayışında, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Küresel piyasalarda enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, yeni haftada açıklanacak makroekonomik veriler yine gündemin odağında yer alacak.

Küresel piyasalarda enflasyon ve para politikalarına yönelik belirsizliklerle karışık bir seyir izlenirken, yeni haftada açıklanacak makroekonomik veriler yine gündemin odağında yer alacak.

Küresel piyasalarda geçen haftanın en önemli gündemi ABD Merkez Bankası (Fed) Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanakları ve açıklanan Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinden gelen ekonomiye ilişkin sinyaller oldu.

En önemli öncü aktivite göstergelerinden olan PMI endeksleri, mayısta imalat sektörlerinde İngiltere ve ABD'de rekor seviyelere çıkarken, Almanya ve Avro Bölgesi'nde hafif geriledi. Hizmetler endekslerinde ise çoğunlukla belirgin artışlar öne çıktı.

Veriler ekonomik aktivite açısından pozitif görünümün sürdüğüne işaret ederken, küresel enflasyon endişeleri hafiflese de devam etti.

FOMC toplantısının tutanakları, bazı Fed yetkililerinin, gelecek toplantılarda tahvil alımlarının azaltılmasının tartışılmaya başlanması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

Kripto paralar ise dalgalı seyri ile gündemi meşgul ediyor. Geçen hafta Çin Başbakan Yardımcısı Liu He'nin Bitcoin madenciliği konusunda sıkı tedbirler alacaklarını açıklamasıyla kripto para piyasasında sert düşüşler görüldü.

Mayıs ayına 58.000 dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, geçen hafta etkili olan satışlarla 34.500 dolara kadar geriledi. Bitcoin, yeni haftanın açılışında ise 35.200 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, dolar endeksi 89,7 ile 7 Ocak'tan beri gördüğü en düşük seviyeden gelen tepki alımlarıyla 90 dolar sınırında dengelendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,36 artarken, S&P 500 endeksi yüzde 0,08 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,48 değer kaybetti.

Avrupa tarafında, özellikle tahvil piyasasındaki sakin seyirle risk algısındaki iyileşme, pay piyasalarında pozitif bir seyir izlenmesine neden olurken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi negatif ayrıştı.

Avro Bölgesi'nde özellikle hizmet sektörü PMI verilerindeki güçlü seyir yatırımcıların risk iştahını artırdı. Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,44, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,68 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,10 değer kazandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,02'lik sınırlı azalışla günü tamamladı.

Bugün Almanya ve Fransa'da resmi tatil dolayısıyla piyasalar kapalı olacak. Brüksel'de gerçekleştirilecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi ve İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'in konuşması ise gündemin odağında yer alıyor.

Asya borsaları yeni haftaya karışık başladı. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,2 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 değer kazanırken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 geriledi.

Geçen hafta yüzde 2,1 değer kazanan altının ons fiyatı, yeni haftanın açılışında Asya piyasalarında önceki kapanışa göre yüzde 0,2 artışla 1.885 dolardan işlem görürken, bakırın libre fiyatı yüzde 1'e yakın değer kaybetti. Brent petrolün varil fiyatı ise 66,0-67,0 dolar bandında dengelendi.

Yurt içinde, cuma günü sınırlı da olsa alıcılı seyreden Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,14 değer kazanarak günü 1.451,84 puandan tamamladı. Endeks, haftalık bazda yüzde 0,73 yükseliş kaydetti.

Dolar/TL ise geçen haftanın son işlem gününü yüzde 0,5 artış ile 8,4178 seviyesinden tamamlaması sonrası, bugün bankalararası piyasanın açılışında 8,4290 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, bu hafta, yarın yurt içinde kapasite kullanım oranı ve Almanya'da büyüme, perşembe günü de ABD'de büyüme başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, cuma günü piyasalar kapandıktan sonra ise uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini aktardı.

Teknik açıdan, BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.390 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

14.30 Türkiye, finansal hizmetler güven endeksi

15.30 ABD, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi

Avrupa Birliği, Enflasyon, England, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika Ekonomi


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