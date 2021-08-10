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Son dakika haberleri | Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika

Son dakika haberleri | Küresel piyasalar yön arayışında

10.08.2021 08:44
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Bir son dakika haberine göre Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri takip edilecek.

Küresel piyasalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında delta varyantına ilişkin endişelerle dün karışık bir seyir izlenirken, bugün yurt içinde iş gücü istatistikleri takip edilecek.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 203 milyon 780 bine yükselirken, delta varyantına karşı tam kapanmanın sürdüğü Avustralya'nın en büyük kenti Sydney'de son 24 saate 356 ile son ayların en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Artan vaka sayıları ile yeni tedbirlerin de gündeme geldiği görüldü. Fransa'da belli etkinlik ve mekanlara girişte zorunlu tutulan Kovid-19 sağlık ruhsatı uygulaması yürürlüğe girdi. Çin ise Kovid-19 salgınıyla mücadelede başarısız olduğu iddia edilen 30 yetkiliyi cezalandırdı.

Delta varyantının yayılımının birçok ülkede hızlanması ekonomik büyümeye dair iyimserliği törpülerken, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların beklemeye geçtiği, pay piyasalarının ise denge arayışına girdiği görüldü.

ABD'de Senato'nun hafta sonu Başkan Joe Biden'ın yaklaşık 1 trilyon dolarlık altyapı tasarısı üzerinde çalışmak için yeniden toplanmasının ardından, konuya ilişkin gelişmeler de yeniden gündemin odağına yerleşti. Tasarının bu hafta Senato'dan geçmesi için yeterli Cumhuriyetçi desteğini alması ve eylül ayında değerlendirilmek üzere meclise taşınması bekleniyor.

Makroekonomi veri tarafında ise dün açıklanan verilere göre, ABD'de açık iş sayısı haziranda ilk kez 10 milyonun üzerine çıkarak rekor kırdı. Böylece geçen hafta cuma günü açıklanan tarım dışı istihdamın ardından bir başka veri daha ülke istihdam piyasasındaki pozitif ilerlemeyi teyit etti.

Bu gelişmelerle dün New York borsasında karışık bir seyir izlenirken, Dow Jones endeksi yüzde 0,3 ve S&P 500 endeksi yüzde 0,09 geriledi, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,16 yükseldi. Dolar endeksi dün yükselişini 5'inci işlem gününe taşıyarak 93 kritik sınırını aşmasının ardından bugün yatay hareket ediyor. ABD'nin 10 yıllık tahvilleri ise dün yüzde 1,3280 ile 4 haftanın en yüksek seviyesini görmesi sonrası bugün yüzde 1,32 seviyelerinde bulunuyor.

Avrupa tarafında dün açıklanan verilere göre, Almanya'da haziranda ihracat aylık yüzde 1,3 ve ithalat aylık yüzde 0,6 artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Avro Bölgesi'nde temmuzda 29 düzeyinde açıklanan Sentix Güven Endeksi de ağustosta 22,2'ye geriledi. Delta varyantına ilişkin endişelerin fiyatlanmasıyla sürmesiyle Avrupa borsalarında ise karışık bir seyir izlendi. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,13 yükselirken, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,10 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti. Dolardaki güçlenmenin etkisiyle avro/dolar paritesi aşağı yönlü seyrini sürdürerek dün 1,1735 ile 1 Nisan'dan bu yana en düşük seviyeyi gördü. Parite bugün ise yatay hareket ediyor.

Asya tarafında da endekslerin yeni güne karışık bir seyirle başlaması dikkati çekerken, kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,1 geriledi. Dün tatil dolayısıyla işlem gerçekleştirilmeyen Japonya'da Nikkei 225 endeksi ise 3 haftanın en yüksek seviyesini görmesinin ardından yüzde 0,3 yükseliş kaydetti.

Emtia fiyatları tarafında da satış baskılarının devam ettiği, altının ons fiyatının 1.687,75 dolarla 31 Mart'tan bu yana, Brent petrolün varil fiyatının ise 67,5 dolarla 20 Temmuz'dan beri en düşük seviye indiği görüldü. Altının onsu yeni günde yüzde 0,3'lük artışla 1.735 dolar, Brent petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2'lik yükselişle 69,2 dolar seviyelerinde bulunuyor.

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü de yüzde 0,15 değer kaybederek 1.432,61 puandan tamamladı. Dolar/TL paritesi ise dün yüzde 0,3 değer kazanarak 8,6542'den kapanmasının ardından bugün yatay hareket ediyor.

Analistler, delta varyantına ilişkin endişelerin pay piyasalarını baskılayan temel faktör olduğunu belirterek, yarın ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların "bekle-gör" temasına geçebileceğini söyledi.

Bugünün veri gündeminde yurt içinde iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 ve 1.470 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, haziran ayı iş gücü istatistikleri

12.00 Almanya, ağustos ayı Zew Beklenti Anketi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Almanya, Fransa, dolar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | Küresel piyasalar yön arayışında - Son Dakika Ekonomi


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