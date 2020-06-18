Son dakika haberleri | "Küresel salgın sürecinin su ürünleri yetiştiriciliği üzerine etkileri" - Son Dakika

Son dakika haberleri | "Küresel salgın sürecinin su ürünleri yetiştiriciliği üzerine etkileri"

Son dakika güncel haberine göre Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, "Son günlerde çıkan somon balıklarından bulaşabileceği söylenen yeni tip virüsün, özellikle de Kovid benzeri koronavirüslerin, insan sağlığı üzerinde herhangi bir bulaşma yaptığı...

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Çukurova Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Hastalıklar Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Argun Akif Özak, "Son günlerde çıkan somon balıklarından bulaşabileceği söylenen yeni tip virüsün, özellikle de Kovid benzeri koronavirüslerin, insan sağlığı üzerinde herhangi bir bulaşma yaptığı veya enfeksiyona neden olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu söylentiler de zaten sadece söylenti olmaktan ibaret ve resmi bir açıklama olmadığı söz konusudur." dedi.

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi'nce, "Küresel salgın (Kovid-19) sürecinin su ürünleri yetiştiriciliği üzerine etkileri" konulu söyleşi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Doç. Dr. Argun Akif Özak, söyleşide yaptığı konuşmada bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'deki balıklarda da viral hastalıklar olabileceğini ve bu hastalıkların daha çok balıkların bir bölgeden diğer bölgeye hareketiyle yayılım gösterdiğini söyledi.

Balıklardaki koronavirüsün insanlara bulaştığı yönündeki iddiaları doğrulayacak bilimsel kanıtların olmadığını anlatan Özak, şöyle konuştu:

"Son günlerde çıkan somon balıklarından bulaşabilecek söylenen yeni tip virüsün, özellikle de Kovid benzeri koronavirüslerin, insan sağlığı üzerinde herhangi bir bulaşma yaptığı veya enfeksiyona neden olduğuna dair şu ana kadar herhangi bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu söylentiler de zaten sadece söylenti olmaktan ibaret ve resmi bir açıklama olmadığı söz konusudur. Dolayısıyla balıklarımızda birçok viral hastalıkla karşılaşabiliyoruz ama bunların zaten bizler sıcak kanlı canlılar olduğumuz için balıklarda bulunan virüslerin insanlarda aktifleşmesi söz konusu değil. Bir de yargı olarak balıklarda bulunan virüslerin, tüketirken zaten pişirerek tükettiğimiz için toplum olarak biz kendi açımızdan, ülkemiz açısından bakıyorum herhangi bir risk teşkil etmediğini söyleyerek izleyicilerimizi baştan rahatlatayım."

"Balık iyileşme sürecini desteliyor"

Programın oturum başkanlığını yapan İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Memiş de "Hepimizin bildiği gibi balık, salgın sonrasında insanların iyileşme sürecini destekleyen hayvansal protein olarak en önemli temel bir gıdadır." dedi.

49 ülkeye balık ihracatı yapılıyor

Kılıç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili İhsan Bozan ise balık pazarı konusunda 49 ülkeye ihracat yapıldığını, merkez pazarın Avrupa olduğunu, son 10 senedir de Rusya'ya gönderdiklerini, deniz aşırı ülkelere ise yolcu uçaklarının kargolarıyla balık gönderdiklerini söyledi.

Bozan, koronavirüs sürecinde restoranların kapalı olması, hava yolu taşımacılığının durması gibi nedenlerden ötürü ihracatta yaklaşık yüzde 40 pazar satış eksikliği yaşadıklarını kaydetti.

İç piyasada ise ramazan ayının da denk gelmesiyle üçte ikinin üzerinde pazar payında daralma yaşandığını ifade eden Bozan, haziran ayının başından itibaren ise normale dönüldüğünü ve şu anda yüzde 100'e yakın noktada olduklarını belirtti.

Somonun büyük kısmının şu anda depolarda olduğunu aktaran Bozan, "Dolayısıyla önümüzde dönemde o depoların boşalma sürecinde en azından karlılık ve maliyetler açısından biraz daha sorun yaratacaktır. Genel olarak değerlendirdiğimizde eğer ikinci bir etkili dalga gelip tekrar bir takım ciddi kısıtlamalar olmazsa bizim sektörümüzde çok büyük bir sorun yaratmayacaktır. Şu an normale döndük sayılır. Önümüzdeki günlerden daha da ümitliyiz." ifadelerini kullandı.

"15 bin ton civarında Karadeniz'de soğuk odalarda balığımız bekliyor"

Türkiye Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Merkez Birliği Başkan Yardımcısı Osman Parlak ise Türk somonunun 3-6 kilo ve 30-32 renk arasında olduğunu ve ihracat yapılması hedefiyle üretildiğini söyledi.

Bu yıl Japonya ve Rusya başta olmak üzere somon balığının dünya pazarına sunulacağını anlatan Parlak, üretiminin çok güzel olduğunu ve bir somon balığının 4 kilogram ağırlığı bulduğunu, bu projenin 22 ili kapsadığını ve 2 bin 500 kişinin istihdam edildiğini belirtti.

Yarıdan çok daha düşük bir fiyatla kaliteli bir balığı ürettiklerini ifade eden Parlak, Türk somonunun, dünya markası yapılmasının hedeflendiğini bildirdi.

20 bin ton üretildi

Bu yıl 20 bin ton üretildiğini aktaran Parlak, "Balığı hakikaten çok iyi yetiştirdik. İstenilen kiloda ve boyutta oldu ancak Kovid-19'dan dolayı ihracatımızda ciddi sorunlar oldu. Çünkü bizim pazarımız daha çok Rusya ve Japonya idi. Lojistik kanallarda sıkıntılar oldu. Oralarda lokantaların ve otellerin kapalı olması ciddi sıkıntılar yarattı. Şu anda bizim içi alınmış, kafası kesilmiş 15 bin ton civarında Karadeniz'de soğuk odalarda balığımız bekliyor." diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Turgay Türkyılmaz ise Türkiye'de balık üretiminin son yıllarda arttığını söyledi.

Koronavirüs sürecinde yetkililerin aldığı önlemleri, ilgili kurumlara ve yetiştiricilere ulaştırdıklarını ifade eden Türkyılmaz, bu önlemler arasında, personelin gerekli ölçümlerinin yapılması, hijyen konusuna dikkat edilmesi ve tesislere özellikle yurt dışından gelen ziyaretçilerin alınmaması olduğunu belirtti.

Çukurova Üniversitesi, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 05:25 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | 'Küresel salgın sürecinin su ürünleri yetiştiriciliği üzerine etkileri' - Son Dakika

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