Son dakika haberleri! Küresel sorunların farkında çocuklar School Gardening Programında yetişecek - Son Dakika

Bahçeşehir Koleji ilkokul öğrencileri için BM Dünya Tarım ve Gıda Örgütü FAO iş birliği ile hazırlanan, "İyilik Yap: Gıdayı Koru & School Gardening" programını uygulamaya başladı. İlkokullara yönelik yapılan programa çocukların oldukça ilgi duyduğunu belirten Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, "Sadece bir yılda 3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Biz de israfa farkındalık getirmek için küçük yaştan itibaren çocuklarımıza bunu kazandırmak ve onları birer küresel sorun çözücü yapmak istedik" dedi.

Dünyadaki problemlerden biri de gıda israfı. Pandemiyle de dünyada yaşanan pek çok sorunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeşehir Kolejinde Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, Kolej olarak sürdürülebilir kalkınma amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü FAO ve israfı önleme koalisyonu ile gıda israfına yönelik bir eğitim seti hazırladıklarını söyledi. Planladıkları 'İyilik Yap Gıdayı Koru' programlarını Türkiye'de 144 kampüste uyguladıklarını vurgulayan Güneş, "İlkokul öğrencilerimizin hepsi birer gıda koruyucusu oldu. Programımızın amacı ise öğrencilerin toprakla olan bağını oluşturup güçlendirmek" açıklamasını yaptı.

ÜRETİME ŞAHİT OLUYORLAR

Program kapsamında okul bahçelerini tarım alanına dönüştürdüklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, öğrencilerin kendi elleriyle tohumlar büyüttüğünü ve üretim sürecine şahitlik ettiklerini söyledi. Çocukların yediği gıdalar hakkında farkındalık da kazandığını vurgulayan Güneş, "Bu programın bir boyutu da sağlıklı beslenme. Abur cubura karşı direnmeyi öğreniyorlar. Yiyecekleri, ihtiyaçları olduğu kadar tabaklarına alıyorlar. Gıdaları çöpe atmamayla ilgili de farkındalıkları oluşuyor" diye konuştu.

ÜRETTİKLERİ GIDAYLA TURŞU YAPIYORLAR

Programda b ir başka amacın da çocukların kendi ürettiği besinleri toplayıp başka bir şeye dönüştürmek olduğunun altını çizen Hale Güneş, çocukların ürettikleri gıdalarla turşu ve reçel yaptıklarını söyledi. Güneş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki amaç, aynı zamanda gıdanın nasıl farklı şekillerde saklanacağını da öğrenmektir. Çocuklar tabaklarındaki yemeği çöpe dökmek yerine kompost yapmayı, gıdaları gübreye dönüştürmeyi de öğrendi."

AİLELERİ DE BİLİNÇLENDİRİYORUZ

Programda bir başka amacın da çocukların çevreyi bilinçlendirmesi olduğunu vurgulayan Hale Güneş, aileler ile ilgili de çeşitli programlar yaptıklarını söyledi. Güneş, "Çünkü anne babanın da farkındalık kazanması çok önemli. Programı öğrenen çocuklarımız anne babalarının d takibinde. Okulda bilinçlenen çocuklar, evde anne babalarını da kontrol ediyor. İsraf yapmalarını önlüyor. Aileler de bu durumdan çok memnun" şeklinde konuştu.

KÜRESEL SORUN ÇÖZÜCÜ OLSUNLAR

Pandemi sonrası toprakla iç içe olmanın öneminin daha çok anlaşıldığını ifade eden Hale Güneş, bunun çocuklara da çok iyi geldiğini belirtti. Güneş son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Kendileri ekiyor, biçiyor, suluyor, büyütüyorlar ve bu süreçlerin içinde yer almak onlara çok büyük mutluluk veriyor. Öğretmenlerimizin de bu konudaki dönüşleri çok olumlu. Çocukların çevreyle ilgili gıda atıklarının ne tür problemlere yol açtığıyla ilgili bilinçlendiklerini görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki aynı zamanda bir problemimizde dünyada iklim değişikliği ve gıdaların israf edilmesi. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz küresel sorunların farkında olsunlar ve birer küresel sorun çözücüler olsunlar."