Üye Girişi
Son dakika haberleri! Küresel sorunların farkında çocuklar School Gardening Programında yetişecek - Son Dakika

Son dakika haberleri! Küresel sorunların farkında çocuklar School Gardening Programında yetişecek

04.11.2021 13:35
Son dakika haberleri! Küresel sorunların farkında çocuklar School Gardening Programında yetişecek

Son dakika haberi... Bahçeşehir Koleji ilkokul öğrencileri için BM Dünya Tarım ve Gıda Örgütü FAO iş birliği ile hazırlanan, "İyilik Yap: Gıdayı Koru & School Gardening" programını uygulamaya başladı.

Bahçeşehir Koleji ilkokul öğrencileri için BM Dünya Tarım ve Gıda Örgütü FAO iş birliği ile hazırlanan, "İyilik Yap: Gıdayı Koru & School Gardening" programını uygulamaya başladı. İlkokullara yönelik yapılan programa çocukların oldukça ilgi duyduğunu belirten Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, "Sadece bir yılda 3 milyar ton gıda çöpe gidiyor. Biz de israfa farkındalık getirmek için küçük yaştan itibaren çocuklarımıza bunu kazandırmak ve onları birer küresel sorun çözücü yapmak istedik" dedi.

Dünyadaki problemlerden biri de gıda israfı. Pandemiyle de dünyada yaşanan pek çok sorunun gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Bahçeşehir Kolejinde Okul Öncesi ve İlkokuldan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, Kolej olarak sürdürülebilir kalkınma amacıyla Birleşmiş Milletler Dünya Tarım Örgütü FAO ve israfı önleme koalisyonu ile gıda israfına yönelik bir eğitim seti hazırladıklarını söyledi. Planladıkları 'İyilik Yap Gıdayı Koru' programlarını Türkiye'de 144 kampüste uyguladıklarını vurgulayan Güneş, "İlkokul öğrencilerimizin hepsi birer gıda koruyucusu oldu. Programımızın amacı ise öğrencilerin toprakla olan bağını oluşturup güçlendirmek" açıklamasını yaptı.

ÜRETİME ŞAHİT OLUYORLAR

Program kapsamında okul bahçelerini tarım alanına dönüştürdüklerini ifade eden Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, öğrencilerin kendi elleriyle tohumlar büyüttüğünü ve üretim sürecine şahitlik ettiklerini söyledi. Çocukların yediği gıdalar hakkında farkındalık da kazandığını vurgulayan Güneş, "Bu programın bir boyutu da sağlıklı beslenme. Abur cubura karşı direnmeyi öğreniyorlar. Yiyecekleri, ihtiyaçları olduğu kadar tabaklarına alıyorlar. Gıdaları çöpe atmamayla ilgili de farkındalıkları oluşuyor" diye konuştu.

ÜRETTİKLERİ GIDAYLA TURŞU YAPIYORLAR

Programda b ir başka amacın da çocukların kendi ürettiği besinleri toplayıp başka bir şeye dönüştürmek olduğunun altını çizen Hale Güneş, çocukların ürettikleri gıdalarla turşu ve reçel yaptıklarını söyledi. Güneş sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Buradaki amaç, aynı zamanda gıdanın nasıl farklı şekillerde saklanacağını da öğrenmektir. Çocuklar tabaklarındaki yemeği çöpe dökmek yerine kompost yapmayı, gıdaları gübreye dönüştürmeyi de öğrendi."

AİLELERİ DE BİLİNÇLENDİRİYORUZ

Programda bir başka amacın da çocukların çevreyi bilinçlendirmesi olduğunu vurgulayan Hale Güneş, aileler ile ilgili de çeşitli programlar yaptıklarını söyledi. Güneş, "Çünkü anne babanın da farkındalık kazanması çok önemli. Programı öğrenen çocuklarımız anne babalarının d takibinde. Okulda bilinçlenen çocuklar, evde anne babalarını da kontrol ediyor. İsraf yapmalarını önlüyor. Aileler de bu durumdan çok memnun" şeklinde konuştu.

KÜRESEL SORUN ÇÖZÜCÜ OLSUNLAR

Pandemi sonrası toprakla iç içe olmanın öneminin daha çok anlaşıldığını ifade eden Hale Güneş, bunun çocuklara da çok iyi geldiğini belirtti. Güneş son olarak sözlerine şunları ekledi:

"Kendileri ekiyor, biçiyor, suluyor, büyütüyorlar ve bu süreçlerin içinde yer almak onlara çok büyük mutluluk veriyor. Öğretmenlerimizin de bu konudaki dönüşleri çok olumlu. Çocukların çevreyle ilgili gıda atıklarının ne tür problemlere yol açtığıyla ilgili bilinçlendiklerini görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki aynı zamanda bir problemimizde dünyada iklim değişikliği ve gıdaların israf edilmesi. Biz istiyoruz ki öğrencilerimiz küresel sorunların farkında olsunlar ve birer küresel sorun çözücüler olsunlar."


Son dakika haberleri! Küresel sorunların farkında çocuklar School Gardening Programında yetişecek

Birleşmiş Milletler, Bahçeşehir Koleji, Bahçeşehir, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Küresel sorunların farkında çocuklar School Gardening Programında yetişecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Doğan'ın ilk sözleri: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler 13:48 Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Doğan'ın ilk sözleri: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım 13:45 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Salgının bitmesi için çocukların aşılanması lazım Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek 13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı 13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek 12:41 Fuhşa sürüklenen Çilem Doğan yeniden hapse girecek Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! 12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok 11:45 OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız 11:34 Karantinadaki Fatih Erbakan'dan dikkat çeken açıklama: Söylediklerimizin arkasındayız

Son Dakika Haberleri
13:47 Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu
13:42 Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor
13:35 Son Dakika: Yeni MHK, çok tartışılacak atamalar yaptı! Beşiktaş-Trabzonspor maçını Erkan Özdamar yönetecek
13:32 İnternetten tanıştığı kadının evine giden adam, neye uğradığını şaşırdı
13:24 Koca bölgeyi kaplayan kötü koku için "Olağanüstü hal" isteniyor
13:19 Fenerbahçe'nin, Sosa ve Novak'tan sonra hedefinde Nwakaeme var
13:04 Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti
12:09 Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!
11:54 "Galatasaray ligden men edilir" iddiasına sinirlendi: Bazı çakallar ahkam kesmiş
11:49 Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak
Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı Çinli tenisçi Peng'in tacize uğradığı iddiası ortalığı karıştırdı         
13:51
Vatandaş, Vatandaş, "Kış saati geri gelsin" çağrısında bulundu         
13:48
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
3 yıldır küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı 3 yıldır küs olan Alişan ve Ece Erken barıştı         
13:33
Gözaltına alındığı esnada Gözaltına alındığı esnada "Beni kimse yasaya koyamaz ama devlete sonsuz saygım var" diyerek bağırması dikkat çekti         
13:05
Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu Powerbank, bomba gibi patladı! Kopan parmağıyla hastaneye koştu         
12:28
Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak Son dakika: Bakan Dönmez: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği müjde vatandaşın cebine yansıyacak         
11:50
Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm Seda Sayan'dan Safiye Soyman'ı utandıracak sözler: Göğüsleri ağzıma giriyordu, küçülttürdüm         
11:45
4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi 4. evreye kadar kendisini saklayan pankreas kanserinin 3 belirtisi         
10:46
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor Arka Sokaklar'ın Ali'si, Sadakatsiz dizisine transfer oluyor         
10:13
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği ABD'den terör örgütü YPG'ye 50 tırlık lojistik malzeme desteği         
09:15
Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi Eşi Aslıhan'ı boğarak öldüren şahıs ilk kez hakim karşısında! Katlettiği karısının cinsel yükümlülüklerini yerine getirmediğini söyledi         
19:58
Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi Herkes güzelliğini konuşuyordu! Yüzündeki küçük sivilceyle başlayan kabus, hayatını zindana çevirdi         
17:51
Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü Çoğu kişi hala yanlış biliyor! Kur'an-ı Kerim'i yere atan kız olayının gerçek yüzü         
16:58
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 13:55:16. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Küresel sorunların farkında çocuklar School Gardening Programında yetişecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement