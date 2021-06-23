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Son dakika haberleri... Küresel Yatırım Günleri - Son Dakika

Son dakika haberleri... Küresel Yatırım Günleri

23.06.2021 18:51
Son dakika haberleri... Küresel Yatırım Günleri, System.String[]

Son dakika haber: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Strateji Belgesi'nin uygulanması konusu çok önemli. En nihai hedefimiz, Türkiye'nin yatırımlardan alacağı payı orta vadede yüzde 50 artırması." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Strateji Belgesi'nin uygulanması konusu çok önemli. En nihai hedefimiz, Türkiye'nin yatırımlardan alacağı payı orta vadede yüzde 50 artırması." dedi.

Uluslararası Yatırımcılar Derneğince (YASED) Küresel Yatırım Günleri kapsamında düzenlenen "Dünya Yatırım Raporu Odağında Uluslararası Doğrudan Yatırımlara Dair Gelişmeler ve Türkiye" başlıklı oturuma Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Dağlıoğlu ve YASED Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım Strateji Belgesi'ne ilişkin olarak, "Strateji Belgesi'nin uygulanması konusu çok önemli. En nihai hedefimiz, Türkiye'nin yatırımlardan alacağı payı orta vadede yüzde 50 artırması." dedi.

Küresel yatırımcılar için yol haritası olan Strateji Belgesi'nin önemine işaret eden Dağlıoğlu, "Araya uzun bir Kovid-19 süreci girdiği için birazcık ötelenmiş oldu. Bu çalışmaya ilk başladığımızda bir uluslararası danışmanlık şirketiyle beraber çalıştık. YASED üyelerinin bir kısmıyla mülakatlar yaptık. Bakanlıklarımızla, farklı kurumlarımızla, Strateji ve Bütçe Başkanlığı gibi, beraber çalıştık. Kovid-19 başladığında bir durmamız gerektiğini fark ettik. Kovid-19'la beraber 'bu nereye gidecek' noktasını anlamak için açıkçası 4-6 ay arası izlememiz gerekti. Sonrasında tekrar kaldığımız yerden beraber devam ettik." ifadelerini kullandı.

"İhracata yönelik bir yatırım ya da ithal ettiğimiz ürünlerde azaltıcı etkiye sahip olmasını bekliyoruz"

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Yatırım Strateji Belgesi'nin hazırlanması sürecine işaret ederek, çalışma kapsamında belirlenen başlıklara ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gelişmiş şehirlerimizde daha nitelikli istihdam üretecek yatırımlara odaklanırken, daha farklı şehirlerde daha geniş ölçekli istihdam üretecek yatırımlara odaklanıyor olacağız. Cari dengeye katkı boyutu... Uluslararası doğrudan yatırımlar, Türkiye'nin cari dengesinde çok önemli bir yere sahip. Geçtiğimiz dönemde 225 milyar dolar, aynı dönemdeki cari açığın yüzde 40'ını finanse etmiş. Tabii bu yatırımların oluşturacağı etki bizim için kritik. İhracata yönelik bir yatırımın olması ya da ithal ettiğimiz ürünlerde bir azaltıcı etkiye sahip olmasını bekliyoruz."

Söz konusu çalışmanın Türkiye'nin ekonomik gerçeklerinin üzerine inşa edilmiş bir strateji olduğunu vurgulayan Dağlıoğlu, "Altyapı yatırımları bizim için önemli. Yani sadece fiziksel altyapı değil, bilgi iletişim teknolojisi altyapısı, fiber altyapısı... Sadece bu değil, veri merkezleri, fikri mülkiyet hakları, daha önemli olan yatırımlar da bizim için kıymetli." dedi.

"Yatırımcı tercihleri farklılaşsa da yatırımlar sürecek"

YASED Başkanı Ayşem Sargın da Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan Dünya Yatırım Raporu'na değinerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu raporda bazı önemli veriler var. Her şeyden önce yüzde 35'lik rekor bir daralmadan söz ettik. Avrupa'da bu daralma yüzde 80'lere varıyor. Amerika'da yüzde 40 civarında. Asya'ya baktığımızda yüzde 4 büyüme görüyoruz. Çin'de yüzde 6. Şimdi oralarda bütün yaşananlara rağmen bir artış görüyoruz. Bunların hepsi ilginç trendler. Türkiye'ye baktığımızda yüzde 15 daralma. Dünya geneline göre Türkiye aslında olumsuz ayrışmıyor. Önümüzde dönemde yatırımlarda korumacılığı daha fazla görüyor olacağız. Mevcut yatırımcıların ertelenen yatırımlarına ilişkin politikalar önümüzdeki dönemde çok önemli hale gelecek."

Sargın, küresel uluslararası doğrudan yatırım akışında bir süredir düşüş eğilimi gözlemlendiğini ifade ederek, "Pandeminin yatırımlar üzerindeki etkisi beklediğimiz gibi büyük oldu. Ancak yatırımcı tercihleri farklılaşsa da yatırımlar sürecek." dedi.

Ahmet Burak Dağlıoğlu, Yatırımcı, Türkiye, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri... Küresel Yatırım Günleri - Son Dakika Ekonomi


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