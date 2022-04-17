Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2) - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)

17.04.2022 17:25
Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)

Son dakika haberleri: '40 BİN LİRA ZARARIM VAR'Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kurtların ahıra saldırarak 10 koyunu öldürmesinin ardından sahipleri çevrede kayıp koyunları arama çalışmasını sürdürüyor.

'40 BİN LİRA ZARARIM VAR'

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde kurtların ahıra saldırarak 10 koyunu öldürmesinin ardından sahipleri çevrede kayıp koyunları arama çalışmasını sürdürüyor. Hayvanların sahibi Ali İhsan Hırçın, 15-20 arasında koyunun olmadığını, bulunamadığını belirtti. Hırçın  "Koyunları aramaya çıktım. Mera bölgesine doğru koyunlar çıkmış. Yol boyunda birer ikişer koyunların ölüsünü görmeye başladım. 4-5 tane koyun bulduk. Başka bir arkadaşa da farklı yönden gitmesini söyledim ve o  da koyunları buluyor. Bana telefon etti, koyunlar ahırdaydı. Ahıra 200-300 metre uzakta bir koyun ölüsü daha bulduk. Ölü olarak 10 koyun var. Toplamda 130 civarında koyunum var. Kesinlikle kurt zarar vermiş. Çünkü boyunlarından tutup sıkmış. Gelen veteriner de yalnızca boğma ile değil, kurt boyun da kırıyor dedi. Şu anda toplamda 15-20 arası koyunumuzun yok. Kayıp koyunlarımız var" dedi.

'40 BİN TL ZARARIMIZ VAR'Ali İhsan Hırçın'ın eşi Ümmiye Hırçın, hayvanlarını kaybettiklerini ve büyük üzüntü yaşadıklarını belirterek, "Çok kötü şeyler yaşadık. Sabah görünce şok olduk. Tarlaları tek tek dolaştık, koyunları bulup getirdik. Önlem alınsın. Benim en az 40 bin TL zararım var. Bunu kim karşılayacak? Bunların hepsi gebe. Bu hayvanların, kuzuların haline hiç mi acımayacaklar? Zararımızı karşılamaları lazım. Daha önce böyle bir şey başımıza gelmedi. Aç kalan kurtlar bizim başımıza patladı" diye konuştu.


Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)
Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)
Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)
Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)
Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)
Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2)
YORUMLAR
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Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü! Besicilik yapan çiftçinin ahırına giren kurtlar 10 koyunu öldürdü! Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı Kapı kapı dolaşıp satıcı kadından aldıkları tereyağı eriyince patates püresi çıktı

Ali İhsan Su, Türk Lirası, Pehlivanköy, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Kurt saldırısında 10 koyun öldü (2) - Son Dakika
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