Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu

14.02.2021 15:02

Nijerya açıklarında korsanlarca kaçırılan 15 gemiciden biri olan Halil Gülgüç, kurtarıldıktan sonra memleketi Mersin'e gitmek için öğle saatlerinde uçakla Adana Havalimanı'na geldi. Ailesinin karşıladığı Halil Gülgeç, ailesini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Küçük kızı Beste babasına sarılıp ağlayarak, "Babamı çok özledim. İyi ki geldi" dedi.

Nijerya açıklarında 23 Ocak'ta korsanların saldırısına uğrayan 'Mozart' isimli gemiden Türkiye Cumhuriyeti'nin girişimleriyle kurtarılan 15 gemiciden Halil Gülçür, öğle saatlerinde hava yoluyla İstanbul'dan Adana'ya geldi. Mersin'in Tarsus ilçesinde yaşayan ailesi, Gülçür'ü Adana Havalimanı'nda karşıladı. Gülçür'ün eşi Zeynep Gülçür, eşine sarılarak gözyaşı döktü. Küçük kızları Beste ve oğulları Berke'ye sarılarak ağlayan Halil Gülçür'ün gözyaşlarını eşi Zeynep elleriyle sildi.

GEMİCİNİN KÜÇÜK KIZININ SÖZLERİ DUYGULANDIRDI

Zeynep Gülçür eşinin kurtarılması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, "Eşimin doğum günümde kurtulduğunun haberini aldım. Sevgililer Günü'nde de yanımda. Çok mutluyum" dedi. Bir an olsun babasının yanından ayrılmayan minik Beste ise "Babamı çok özledim. İyi ki geldi. Onu çok özlüyordum" diye konuştu.

Havalimanı çıkışında sevenleriyle kucaklaşan Halil Gülçür daha sonra otomobille memleketi Tarsus'a gitti.

Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu
Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu

Adana Havalimanı, Nijerya, Mozart, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kurtarılan gemici ailesine kavuştu; gözyaşları sel oldu - Son Dakika


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