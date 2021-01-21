Son dakika haberleri... Kurtarma ekipleri de yolda kaldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kurtarma ekipleri de yolda kaldı

21.01.2021 17:08

Son dakika habere göre Kurtarma ekipleri de yolda kaldı Bu kez ekipleri vatandaşlar kurtardı Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vakaya giden 112 ve itfaiye ekipleri de yolda kaldı.

Kurtarma ekipleri de yolda kaldı

Bu kez ekipleri vatandaşlar kurtardı

GAZİANTEP - Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vakaya giden 112 ve itfaiye ekipleri de yolda kaldı. Zorlu kış koşullarına rağmen yoğun çaba sarf eden ekiplerin yardımına ise vatandaşlar yetişti.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağıl göçmesi ihbarı üzerine yola çıkan 112 sağlık ekipleri ve 110 itfaiye ekipleri yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. kara saplanan ve patinaj yapan aracı kurtarmaya çalışan itfaiye erleri ve sağlık ekiplerinin yardımına ise mahalleli yetişti. İtfaiyeyi iterek kardan kurtaran vatandaşların, ambulansı itme çabaları ise sonuçsuz kaldı. Uğraşlar sonucu kurtarılamayan ambulans, bir mahallelinin olay yerine getirdiği traktör ile çekilerek, kardan çıkarıldı.

Sıcaklık -3 dereceye düştü

Öte yandan kar yağışının durduğu Gaziantep'te hissedilen hava sıcaklıkları ise gece -3 dereceye kadar düştü. Sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar sıfır derecenin altında seyir etmesi beklenirken, hafta sonunda ise hissedilen sıcaklıkların -6 dereceye kadar düşeceği belirtildi.

Son dakika haberleri... Kurtarma ekipleri de yolda kaldı
Son dakika haberleri... Kurtarma ekipleri de yolda kaldı
Son dakika haberleri... Kurtarma ekipleri de yolda kaldı
Son dakika haberleri... Kurtarma ekipleri de yolda kaldı

Gaziantep, İtfaiye, 112, kar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kurtarma ekipleri de yolda kaldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

"Can çıkar huy çıkmaz derler" ama öyle değilmiş! Bu araştırmanın sonuçları ezber bozacak Irak uyruklu adam 2 kadını cinsel organını göstererek taciz etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan'ın çok özel anları! "Yapma" demesine rağmen öpücüklere boğdu İşkenceci eşini öldüren Melek İpek, üniversiteye hazırlanıyor Sereney Sarıkaya rekor bir ücret karşılığında ATV'nin yeni dizisiyle ekranlara dönüş yapıyor Olimpiyat Stadı'nda bir gol daha! Meşin yuvarlak 5. kez ağlarla buluştu Başkent'te pitbull dehşeti! Anneannesinin kucağındaki küçük kızı zıplayıp yakaladı Makedonya'dan sınır dışı edilen Sedat Peker suskunluğunu "Yanvar Katliamı" ile bozdu
Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem Son Dakika: KKTC'de 5 büyüklüğünde deprem         
17:34
Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi Altının kilogramı 444 bin 170 liraya yükseldi         
17:17
Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü Rusya'nın dış borcu 470,1 milyar dolara düştü         
16:59
Avrupa Merkez Bankası, faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi Avrupa Merkez Bankası, faiz ve Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nda değişikliğe gitmedi         
16:33
Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti Hollanda Kralı, 6 kişiyi öldürüp müebbet hapis cezası alan Cevdet Yılmaz'ı affetti         
16:23
Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi Otomobilin far bölümlerine ve yakıt deposuna gizlenmiş 4 kuzu ele geçirildi         
16:11
Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem Son Dakika! Endonezya Talaud Adaları açıklarında 7,1 büyüklüğünde deprem         
15:45
Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım Trump'ın Biden'a bıraktığı mektubun içeriği basına sızdı: Joe biliyorsun ben kazandım         
15:16
İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor İbo Show'un 10. bölüm fragmanı yayınlandı! 15 yıldır İbrahim Tatlıses ile küs olan Ebru Yaşar programa geliyor         
14:35
Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi Bulgaristan'daki taşkın Edirne'ye su maymunlarını getirdi         
14:19
Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz Yunanistan Parlamentosu Üyesi Velopoulos: Tek kurşun dahi atamadan Ege'nin yarısını Türklere kaybedeceğiz         
14:14
Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor Hazır döner paketleyen iki çalışanın çekip paylaştığı videoya tepki yağıyor         
13:55
Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et Sevgilisi ölünce hastanede kendisini vuran Derman'ın son sözü: Bana yardım et         
13:42
Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler Simpsonlar yine gündemde! Kamala Harris'in yemin törenindeki kıyafetini 20 yıl önceden bildiler         
13:29
Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi Şiddet davasında yargılanan Ozan Güven aylık gelirini 5 bin TL olarak açıklayınca hakimden uyarı geldi         
13:28
Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap Evli sevgilisinden iki çocuk yapan Burçe Gürsel'den ayrılık haberlerine pişkin cevap         
13:17
İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı İş insanı Uğur Akkuş, ABD Başkanı Biden'ın verdiği davete katıldı         
12:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2021 17:48:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kurtarma ekipleri de yolda kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei