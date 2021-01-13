Son dakika haberleri! Kurtulmuş, AK Parti Kartal 7. Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu belirterek, "Yolumuza devam edeceğiz. İşi ve davası olan biziz. Suyu taşıyan biziz, su testisini kıran onlar. Millete hizmet için çırpınan biziz, millete racon kesen onlar. Milletin davasıyla medeniyetiyle bütünleşen biziz, milletin davasıyla ve medeniyetiyle ayrışan onlardır." dedi.

Kurtulmuş, Yakacık İTO Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kartal 7. Olağan İlçe Kongresi'nde partililere hitap etti.

Türkiye'nin 2020'de önemli başarıları geride bıraktığını dile getiren Kurtulmuş, yollarına çok daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini söyledi.

AK Parti'nin, "kaderi Türkiye'yle birleşmiş bir siyasi parti" olduğunu dile getiren Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"AK Parti, bir dava hareketidir. AK Parti, kökü mazide olan bir atidir. AK Parti, sadece bir dava hareketi olmanın ötesinde Türkiye sınırlarını ötesine taşmış bir siyasi harekettir. AK Parti, dünyanın doğusunda, batısında, kuzeyinde ve güneyinde mazlum milletlerin gözünün içine baktığı bir siyasi harekettir. Yapmakla zorunlu olan, suyu taşımak durumunda olan biziz. İnsanlar için taş üstüne taş koymak zorunda olan biziz. Bu ülkeyi yeniden güçlü ve büyük Türkiye ideali etrafında bütünleştirmek üzerine vazifeli olan kadro bu kadrodur. Biz Türkiye'yi ve bütün mazlum milletleri bu istikamette yürütmek için her türlü fedakarlığı yerine getirerek yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."

"Milletle bağın sağlamlaşması Türkiye'yi daha ileri götürecek"

Kurtulmuş, Türkiye'nin bu büyük yürüyüşünde birileri tarafından engellenmek isteneceğini anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün bakacaksınız gazeteci kılıklı biri bir şeyler söyleyecek. Bir gün bakacaksınız eski bir bakan bir şey söyleyecek. Bir gün bakacaksınız eski bir genelkurmay başkanı bir şey söyleyecek. Bir gün bakacaksınız her gün dozunu artırarak bir sözde genel başkan bir şeyler söyleyecek. Söylediklerini ve söyleyeceklerini yutacak değiliz. Her türlü cevabı misliyle hatta daha fazlasıyla vermeye de devam edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. İşi ve davası olan biziz. Suyu taşıyan biziz, su testisini kıran onlar. Millete hizmet için çırpınan biziz, millete racon kesen onlar. Milletin davasıyla medeniyetiyle bütünleşen biziz, milletin davasıyla ve medeniyetiyle ayrışan onlardır."

AK Parti'nin sıradan bir siyasi parti olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, AK Parti'yi diğer partilerden ayıran özellikleri olduğunu söyledi. Kurtulmuş, AK Parti'nin "yerli ve milli", "demokrat", "reformcu" ve "kuşatıcı" özellikleriyle diğerlerinden ayrıldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Cumhurbaşkanımız ve bizler 'Reform' dedikçe, adamlar diyorlar ki 'Erdoğan ve AK Parti'nin önünü kesmek için depremlerin, sellerin olması lazım.' Neden telaş ediyorsunuz? Reform gündeminden Türkiye'nin daha ileri gitmesinden niye rahatsızlık duyuyorsunuz? Cumhurbaşkanımız bu gündemi pekiştirdikçe 'Sözde Cumhurbaşkanı' diyecek kadar siyaseti kirleten aşağılık bir dille sözde genel başkanları devreye giriyor."

Numan Kurtulmuş, milletle bağın sağlamlaşmasının Türkiye'yi daha ileri götüreceğini anlatarak, AK Parti'nin kuşatıcılığına dikkati çekti.

Herkesi kuşatan, güçlü, demokrat ve milli bir iradeyle yollarına devam edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, "Yolumuz açıktır. Ama biraz daha gayret edeceğiz. Saldırılar sizi yolunuzdan alıkoymasın. Vaktinizi bunlarla heba etmeyin. Bizim bunlara söyleyecek lafımız yok. Onların hadlerini bildirerek yolumuza devam edeceğiz. Bizim işimiz de gücümüz de derdimiz de milletimizdir." dedi.

Kurtulmuş, Kartal'ın 2023'te açık ara Recep Tayyip Erdoğan'a destek vereceğinden, yerel seçimlerde de hem ilçede hem de İBB'de gerekli desteği göreceklerinden emin olduklarını söyledi.

Genel Başkan Yardımcısı Canikli de partililere seslendi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli ise devletlerin tarihinde istikrarın çok önemli olduğunu dile getirerek, güçlü yönetimleri oluşturamayan milletlerin gelişme gösteremediğini kaydetti.

Zayıf yönetimlerin ülkelere kan kaybettirdiğini anlatan Canikli, Türkiye'de de 2002'ye kadar siyasi istikrarın sağlanamadığını, hükümetlerin kısa ömürlü olduğunu anımsattı.

Canikli, Türkiye'de istikrarın sağlanamamasının kötü sonuçları olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin siyasi hayatına baktığınız zaman zaten hiç kafasını kaldıramamış. 2002'nin sonuna kadar kafasını kaldıramadı. Suni iç kavgalarla mücadele etti. Dolayısıyla ülke zenginleşmemiş, ekonomi büyümemiş. Siyasi anlamda da hem içeride hem dışarı saygınlığı ve itibarı olmayan, sözü dinlenmeyen bir ülke konumunda kaldı Türkiye. O kadar sözü dinlenmiyor ki yanı başında çok önemli siyasi operasyonlar yapılmasına rağmen, hiçbir şekilde en ufak müdahale imkanı olmayan, hem ekonomik hem de askeri olarak aktör olarak hiçbir kıymeti olmayan bir Türkiye."

Canikli, konuşmasında Türkiye'nin AK Parti hükümetleri döneminde yakaladığı büyümeyi anımsatarak, devletin o dönemde vatandaşa temel hizmetleri bile vermekte güçlü çektiğini söyledi.

Kongrede AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da selamlama konuşmaları yaparak, partililere çalışmalarda başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreler için hazırlanmış video mesajının gösterildiği kongrede, divan heyeti belirlendikten sonra raporlar okunarak delegelerin oylamasına sunuldu. Raporların kabul edilmesinin ardından, AK Parti Kartal İlçe Başkanı'nı belirlemek için seçime gidildi.

Kongreye AK Parti İstanbul milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.