Son dakika haberleri: Kurtulmuş: Terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum - Son Dakika

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum" dedi.

AK Parti'li Numan Kurtulmuş, Mescid-i Aksa'da Filistinlilere ses bombaları ile yapılan müdahaleyi kınadı. Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı: "Filistinlilerin evlerini zorbalıkla işgal eden terör devleti İsrail'in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya ses bombalarıyla yaptığı saldırıyı şiddetle lanetliyorum. Siyonist katil İsrail, Mescid-i Aksa'yı derhal terk etmeli ve bu alçak saldırıları sona erdirmelidir. Yeter artık, bu saldırganlık sadece işgalci İsrail'in değil buna sessiz kalan tüm dünyanın ayıbıdır. Uluslararası camia İsrail'i durdurmalıdır."