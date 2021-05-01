Son dakika haberleri: Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti belirlenen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilecek - Son Dakika

Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen 8 gazinin mirasçılarına İstiklal Madalyası verilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararda, İstiklal Madalyası Kanunu'na göre Kurtuluş Savaşı'nda hizmeti tespit edilen ve "İstiklal Madalyası" verilmesi kararlaştırılan 8 gazinin mirasçılarının isim listesi yer aldı.
Liste şöyle:
|Hak Sahibinin Memleketi, Baba Adı, Doğum Tarihi, Sınıfı, Rütbesi, Sicil Numarası, Adı ve Soyadı
|Birliği ve Askerlik Hizmetine Ait Bilgi Özeti
|Madalya ile Taltif Edilecek Mirasçının Yakınlığı, Adı ve Soyadı
|Fethiye-Şükrü oğlu 1308 doğumlu Yedek Piyade Teğmen (15979) Kamil Döğer
|57'nci Fırka (Tümen), 39'uncu Alay, 1'inci Bölük (26/27.08.1337'de Sakarya Türbetepe'de Yunanlılara esir düşmüş ve müteakiben terhis edilmiştir)
|Torunu Kemal Kamil Döğerli
|Çemişgezek-Süleyman oğlu 1315 doğumlu Çavuş Mustafa Celal Tuna
|Adana Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı (Fransız işgali sebebiyle Pozantı İstasyonunda teşekkül eden milli harekete katılmıştır)
|Torunu Murat Tuna
|Eşme-Mehmet oğlu 1312 doğumlu Onbaşı Mehmet Ali Balaban
|Alay 81, Tabur 1, Bölük 4
|Torunu Şemsettin Balaban
|Afyonkarahisar-İbrahim oğlu 1312 doğumlu Er Ali Yılmaz
|Fırka (Tümen) 4, Alay 12, Tabur 2, Bölük 3
|Oğlu Ali Yılmaz
|Kayseri/Yeşilhisar-Mehmet oğlu 1316 doğumlu Er İhsan İlhan
|Konya Şimendifer Taburu Bölük 3 (Konya İstasyonunda geçirdiği kaza sonucu 3'üncü derece harp malulüdür)
|Oğlu Mustafa İlhan
|Vakfıkebir/Şalpazarı- İbrahim oğlu 1307 doğumlu Er Mehmet Gülcü
|Fırka (Tümen) 3, Alay 7, Tabur 3, Bölük 9 (28.08.1337'de Gedikli Harbinde hafif yaralanmıştır)
|Oğlu İbrahim Gülcü
|Elbistan/Göksun-Çolak Ali oğlu 1313 doğumlu Er Ali Kara
|Alay 12, Tabur 1
|Kızı Ayşe Erdemir (Kara)
|Karaman-Abdurrahman oğlu 1315 doğumlu Çavuş Seyit Ahmet Ünsay
|Alay 135 Karargah Efradı
|Oğlu Keramettin Ünsay
Kaynak: AA
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