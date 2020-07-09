Son dakika haberleri: Kurum: "Tarihi kent meydanlarını tekrar gün yüzüne çıkaracak projeleri ve adımları atıyoruz" - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum 'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu. (3)

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