Son dakika haberleri: Kurum: "Tarihi kent meydanlarını tekrar gün yüzüne çıkaracak projeleri ve adımları atıyoruz" - Son Dakika
Son dakika haberleri: Kurum: "Tarihi kent meydanlarını tekrar gün yüzüne çıkaracak projeleri ve adımları atıyoruz"
Gelen son dakika haberine göre İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un konuşması ANKARA - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İller Bankası AŞ 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda konuştu.
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9.07.2020 22:13:22. #1.13#
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