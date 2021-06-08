Son dakika haberleri: Kurusıkıdan bozma tabancayla polis uygulama noktasında yakalandı - Son Dakika

Eskişehir'de durumundan şüphelenilerek durdurulan araç içerisinde 1 tabanca ve 5 dolu fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bursa-Eskişehir karayolu polis uygulama noktası üzerinde denetim gerçekleştiren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri Bursa plakalı aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada 1 adet kurusıkıdan bozma tabanca ve 5 adet dolu fişek ele geçirildi.

Araç sürücüsü B.D. hakkında ise 'ruhsatsız silah, bıçak veya mermi' bulundurma suçundan adli işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR