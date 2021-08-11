Kurutmalık işi yaparken yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti - Son Dakika

Kurutmalık işi yaparken yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, mevsimlik kurutmalık işi yaptığı esnada üzerine yıldırım düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan tepelik alanda mevsimlik kurutmalık işi yapan Mehmet Deniz'e (21), etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği Mehmet Deniz, ağır yaralandı. Talihsiz adam, çevredeki iş arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Uzun süre kalp mesajı yapıldı, hayata döndürülemedi

Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet Deniz'in kalbi seyir halindeyken durdu. Ambulansta ve hastanede uzun süre kalp mesajı yapılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Mehmet Deniz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.