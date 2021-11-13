Doğal güzellikleri, farklı canlı türleri ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkati çeken Aydın- Muğla sınırındaki Bafa Gölü kuraklıktan etkileniyor.

Milattan sonra 3. yüzyıla kadar Ege Denizi'nin bir koyu olan ancak Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların birikmesiyle göle dönüşen Bafa, birçoğu nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan 261 kuş türüne üreme ve kışlama ortamı sağlıyor.

Gölün bulunduğu bölge, Heraklia Antik Kenti ve 8 bin yıllık kaya resimlerinin bulunduğu Latmos Dağı ile de turistlerin uğrak noktaları arasında yer alıyor.

Kuş cenneti olan göl, aynı zamanda bölgedeki köyler için de önemli bir geçim kaynağı. Balıkçılığın geliştiği köylerdekiler yılan balığı başta olmak üzere birçok türü avlayarak kazanç sağlıyor.

Büyük Menderes'ten gelen sularla beslenen Bafa'da, önceki yıllara göre yağışların azalması nedeniyle iklim değişikliğinin olumsuz etkileri görülüyor.

DSİ 21. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Bafa'da sular 1,5 metre çekilirken Söke ilçesindeki Serçin Mahallesi'nin bir kısmında ise göl tamamen kurudu.

"Göldeki canlılar da etkilendi"

Serçin Mahallesi Muhtarı Mustafa Çay, AA muhabirine, son dönemde yaşanan kuraklık nedeniyle ekosistemin bozulduğunu söyledi.

Uzun yıllardır gölü böyle görmediklerini aktaran Çay şöyle konuştu:

"Şu anda 1,5 metre civarında sular çekilmiş vaziyette. Şimdiye kadar belki de yüzyılın kuraklığı. Göldeki canlılar da aşırı bir şekilde etkilendi. Bafa, Büyük Menderes Nehri ile beslenen bir göl. Ama Menderes'te bu yıl neredeyse hiç su yoktu. Dolayısıyla göle çok az su verilebildi. Yağmurlar da gelmedi. Sudaki çekilme insanlığı olduğu kadar buradaki hayvanları da olumsuz etkiliyor. Umuyorum ki kışın istediğimiz yağışları tekrar alırız ve Bafa Gölü eski su seviyesine yeniden ulaşır."

Gölde balıkçılık yapan Fatih Yavaş ise kuraklıktan etkilendiklerini dile getirdi.

Özellikle teknelerin suya açıldığı kısımda suyun çekilmesinden dolayı giriş çıkışlarda zorlandıklarını belirten Yavaş şunları kaydetti:

"Belediyenin yaptırdığı bir kanal vardı oranın aracılığıyla girip çıkabiliyoruz. Birçok yer kurudu, sazlıklar kurudu. Daha önce tekneyle gezdiğimiz yerleri şu anda yürüyerek gezebilirsiniz. Bunu görmek bir balıkçı için çok üzücü bir durum. Doğa için de acı verici bir an. Çünkü gölde kuraklığı hissediyorsunuz. Tuzlanmış kurak bir toprak… İnşallah bu durum bir an önce düzelir."