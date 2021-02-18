Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu - Son Dakika

Kuş cenneti dondu

Son yılların en soğuk kışını yaşayan Denizli'de göller dondu

DENİZLİ - Son zamanların en soğuk kışını geçiren Denizli'de kuş cenneti olarak bilinen Buldan Süleymanlı Gölü dondu. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği bölgede hayat durma noktasına geldi.

Denizli son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Kent merkezinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar yüksek kesimlerde ise eksi 10 derecelere kadar düştü. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Buldan Süleymanlı Yayla Gölü neredeyse tamamen buz tuttu. Kuş cenneti olarak bilinen yayla gölü bahar ve yaz aylarındaki güzelliğini kışın da korudu. Endemik türdeki bitkilerin bulunduğu yayla gölünün buz tutmasıyla üzerinde vatandaşlar geziye çıktı. Yaz mevsiminde piknikçilerin akın ettiği yayla gölünün beyaz örtüyle kaplanması eşsiz manzara oluşturdu. Görenleri cezbeden ve buz tutan yayla gölü drone ile havadan görüntülendi.

"Gece eksi 12-13 dereceleri gördük"

Bölgede sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altında 13 derecelere düştüğünü belirten Alper Özyurt, "Geçen sene bu kadar soğuk olmamıştı. Bu yıl maşallah çok soğuk oldu. Dün gece eksi 12-13 dereceleri gördük. Haliyle göl de buz tuttu. Kalın bir buz tabakası var. Geçen yıl bir istisna oldu, onun dışında hemen hemen her yıl göl buz tutar. Havalar soğuk olduğu için gölde ister istemez buz tutuyor. Kar yağdığında, bahar ve yaz aylarında çevre iller ve ilçelerden birçok insanımız buraya geliyor. Aileleri ile gezmeye piknik yapmaya geliyor. Çok şükür memleketimiz çok güzel" dedi.