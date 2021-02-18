Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu

18.02.2021 15:35

Son dakika haberine göre Kuş cenneti dondu Son yılların en soğuk kışını yaşayan Denizli'de göller dondu Son zamanların en soğuk kışını geçiren Denizli'de kuş cenneti olarak bilinen Buldan Süleymanlı Gölü dondu.

Kuş cenneti dondu

Son yılların en soğuk kışını yaşayan Denizli'de göller dondu

DENİZLİ - Son zamanların en soğuk kışını geçiren Denizli'de kuş cenneti olarak bilinen Buldan Süleymanlı Gölü dondu. Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği bölgede hayat durma noktasına geldi.

Denizli son yılların en soğuk kışını yaşıyor. Kent merkezinde sıfırın altına düşen sıcaklıklar yüksek kesimlerde ise eksi 10 derecelere kadar düştü. Geçtiğimiz aylarda Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Kesin Korunacak Hassas Alan ilan edilen Buldan Süleymanlı Yayla Gölü neredeyse tamamen buz tuttu. Kuş cenneti olarak bilinen yayla gölü bahar ve yaz aylarındaki güzelliğini kışın da korudu. Endemik türdeki bitkilerin bulunduğu yayla gölünün buz tutmasıyla üzerinde vatandaşlar geziye çıktı. Yaz mevsiminde piknikçilerin akın ettiği yayla gölünün beyaz örtüyle kaplanması eşsiz manzara oluşturdu. Görenleri cezbeden ve buz tutan yayla gölü drone ile havadan görüntülendi.

"Gece eksi 12-13 dereceleri gördük"

Bölgede sıcaklıkların gece saatlerinde sıfırın altında 13 derecelere düştüğünü belirten Alper Özyurt, "Geçen sene bu kadar soğuk olmamıştı. Bu yıl maşallah çok soğuk oldu. Dün gece eksi 12-13 dereceleri gördük. Haliyle göl de buz tuttu. Kalın bir buz tabakası var. Geçen yıl bir istisna oldu, onun dışında hemen hemen her yıl göl buz tutar. Havalar soğuk olduğu için gölde ister istemez buz tutuyor. Kar yağdığında, bahar ve yaz aylarında çevre iller ve ilçelerden birçok insanımız buraya geliyor. Aileleri ile gezmeye piknik yapmaya geliyor. Çok şükür memleketimiz çok güzel" dedi.

Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu
Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu
Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu
Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu

Denizli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı "Kayağa gidiyorum" diyerek canına kıyan doktorun yazdığı 6 sayfalık mektubun tam metni ortaya çıktı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar
AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum AK Parti kongresini karıştıran pankart: Anama-karıma küfür eden belediye başkanı istemiyorum         
15:46
Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca, geçen haftaya göre vaka sayısı en çok artan ve azalan 5'er ili açıkladı         
15:16
Son Dakika! Cumhurbaşkanı, Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı         
15:06
Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet Hamile eşini hortumla döverek öldüren kocaya ağırlaştırılmış müebbet         
14:51
Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı         
14:24
Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği Çiçek Taksi'nin Mehmet'i Kerem Tarhan büyüdü! İşte son hali ve yeni mesleği         
14:11
Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama         
13:53
Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu         
13:08
Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş         
12:35
Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor         
11:50
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 16:28:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri... Kuş cenneti dondu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei