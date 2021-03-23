Son dakika haberleri: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti

23.03.2021 12:03

Son dakika haberi: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti Sivasspor fanatiği muhabbet kuşu takımı lehinde attığı tezahüratların yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'ye da beddua ediyor Sivasspor fanatiği muhabbet kuşu takımı lehinde attığı tezahüratların yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'ye da beddua ediyor.

Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti

Sivas spor fanatiği muhabbet kuşu takımı lehinde attığı tezahüratların yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'ye da beddua ediyor

SİVAS - Sivasspor fanatiği muhabbet kuşu takımı lehinde attığı tezahüratların yanı sıra bölücü terör örgütü PKK'ye da beddua ediyor.

Sivas'ta yaşayan emekli Ömer Bayrak, pandemi sürecinde Tepeli cinsi muhabbet kuşu aldı. Bayrak, gözü gibi baktığı kuşa Japon ismini verdi. Bayrak, aileden biri olarak gördüğü kuşa Sivasspor tezahüratları öğretti. Duyduğu cümleleri kısa sürede öğrenen ve tekrar eden Japon'u duyanlar gözlerine inanamıyor. 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Sivaslıyız gardaş' diyen minik kuş PKK'ya da lanet okuyor. Kuşun 'Kahrolsun PKK' sloganını duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor. Ömer Bayrak, muhabbet kuşunu isteyenlere vermeyeceğini ve yeni sloganlar öğreteceğini söyledi.

"Siz ne söylerseniz aynısını söylüyor"

Ömer Bayrak, kuşun ne söylersen aynısını söylediğini belirterek, "Bunlar halk dilinde Japonez, Tepeli olarak tabir ediliyor. İnsanlara sadık birer kuşlar. Siz konuştuktan kısa sürede kelimeleri sabah öğretiyorsun günde 3 saat arayla akşam kendisi tekrarlamaya başlıyor. Evimizin neşe kaynağı. 5-6 önce kuşçu arkadaşımdan aldım. Aldığımız zaman 1 aylıktı yaklaşık 6 aydan beridir de bizde. Bunların taklit yetenekleri çok fazla. Ben 'Japon' diyorum oda bana öyle hitap ediyor. Pandemi döneminde biz evdeydik. Hanımla beraber bir gün balkonda otururken arabanın arkasında 'Sivaslıyız gardaş' diye bir yazı vardı. Onu aldım hem spor programını izledim hem de bir iki sefer tekrar ettim. Baktım sabah kendi kendine konuşuyor. İnternette izliyor başka büyük takımların reklamını izliyor. Bende kendim sistem olarak 'Kırmızı beyaz şampiyon Sivas', 'Maşallah', bunları öğretmeye başladım. İki gün zarfında da kendisi öğrendi. Ben Japon diye çağırıyorum hanım da bulut diye çağırıyor. Siz ne söylerseniz aynısını söylediği için ismini de kendisi bana söylüyor" şeklinde konuştu.

İsteyenlere vermiyor, yeni sloganlar öğretecek

Bulut, kuşunu isteyenlere vermediğini ve vermeyeceğini yeni sloganlar öğreteceğini söyleyerek, "Bana fiyat biçtiler daha önce. Vermedim vermeyeceğim de yani. Sivasspor'un çeşitli sloganlarını öğreteceğim. Sanayide kuşçu arkadaşım var geçen hafta oradaydım. Bir tanesi internetten almış cicikuş, babacık bunu gösterdi. Ben şimdi Şampiyon Sivas dedirttiğim zaman çocuk çok şaşırdı. 'Abi bunu nasıl konuşturuyorsun' dedi. Belli bir ses tonuyla yavaş yavaş günde 2-3 kez tekrar ettiğin zaman kendisi bir iki gün sonra öğreniyor. Ondan sonra sen pekiştiriyorsun birkaç kez daha söylüyorsun. Ondan sonra da unutmuyor. Bir aile anne baba ve çocuklardan meydana gelir. Bu kuş da ailenin bireyi. Bizim de bir evladımız. Sabahleyin kalktığım zaman yemini suyunu veriyorum altını değiştiriyorum temiz bir şekilde yaşayıp gidiyoruz" dedi.

Son dakika haberleri: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti
Son dakika haberleri: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti
Son dakika haberleri: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti
Son dakika haberleri: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti

Sivasspor, Sivas, Terör, PKK, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika haberleri: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Arturo Vidal, G.Saray'a resmen önerildi! Tüm gözler Terim'in vereceği kararda Piyasalarda yaşanan dalgalanma sonrası özel bankalar fırsatçılık derdine düştü! Yüzde 26 faiz istediler Kaybolan oğlunun cesedi denizde bulundu! Acılı annenin feryadı yürekleri dağladı Ermenilere yönelik sözleri nedeniyle hakkında dava açılan Murat Övüç beraat etti Emeklilerden ek ödeme zammı talebi! Hayata geçerse maaşlar 414 lira artacak "Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi İki işçi, gezintiye çıktıkları dağlık alanda buldukları gizemli taşın sırını çözmeye çalışıyor Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı
Son Dakika! Kritik zirvede ABD Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın tutmak çıkarımıza Son Dakika! Kritik zirvede ABD Dışişleri Bakanı'ndan dikkat çeken Türkiye çıkışı: Yakın tutmak çıkarımıza         
12:29
Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı Fal ve büyü vurgunu! Talihsiz kadın 625 bin lirayı böyle kaptırdı         
12:28
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, Fenerbahçe derbisi sonrası arkadaşlarından özür diledi         
11:55
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
Son dakika! AK Partili Ünal'dan Son dakika! AK Partili Ünal'dan "Kabine değişikliği olacak mı?" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı yeni bir düzenlemeye gidecektir         
11:28
Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor Osmanlıca yazılmış 1 asırlık defter görenleri şaşkına çeviriyor         
11:03
Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş         
11:00
Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir Ankara kulisleri bunu konuşuyor! Kabine bugün ya da yarın değişecek, 3 bakanlık bölünebilir         
10:46
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı Eski sevgilisinin kaçırıp şiddet uyguladığı Elif, yaşadığı dehşeti anlattı: Yardım istediğimi görünce burnumu kırdı         
09:41
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi         
09:10
Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı Melike İpek Yalova ile Altuğ Gültan tek celsede boşandı         
07:56
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 12:48:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Kuş dile geldi, PKK'ya beddua etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei