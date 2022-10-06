Son dakika haberleri! Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

06.10.2022 11:07
Son dakika haberleri! Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede

Gelen son dakika haberlerine göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan Kuşadası Belediyesinin 6 personeli ve 2 şirket yetkilisi adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde "ihaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan Kuşadası Belediyesinin 6 personeli ve 2 şirket yetkilisi adliyeye sevk edildi.

Kuşadası Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Ekim'de gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Kuşadası Adliyesi'ne gönderildi.

Soruşturmanın geçmişi

Kuşadası Belediyesinde geçen yıl yapılan mıcır alım ihalesine yönelik İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulunun yaptığı incelemenin ardından açığa alınan 6 belediye çalışanı ile ihaleyi alan şirketin 2 yetkilisi hakkında "rüşvet", "ihaleye fesat karıştırmak" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, belediyenin eski fen işleri müdür vekili F.Ç, çalışanlar D.Ş, K.C, E.T, K.K. ve M.A. ile ihaleyi alan şirketin yetkilileri T.B. ve Z.B. adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu Son dakika haberi... Takla atan araçtan yaralı olarak kurtuldu 27 düzensiz göçmen kurtarıldı 27 düzensiz göçmen kurtarıldı Aydın haber | Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı Aydın haber | Kuşadası'nda 27 kaçak göçmen yakalandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet, Kuşadası, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:39 Vitor Pereira, Premier Lig yolcusu! Wolverhampton'ın Bruno Lage ile yollarını ayırması sonrası görüşmeler başladı
17:36 Türkiye'den ABD'ye taşınan oyuncu Mete Horozoğlu imaj değiştirdi!
17:24 Tarikat lideri olan oyuncu Ahmet Özhan'ın "evrim" sözleri Cübbeli Ahmet'i küplere bindirdi: Millet bunu dinlerse imanı nasıl sağlam kalır?
17:15 Bakan Dönmez'den TANAP hakkında önemli açıklamalar: Kapasitesini 2 katına çıkaracağız
16:47 Sevilla, son olarak Marsilya'yı çalıştıran eski teknik direktörü Jorge Sampaoli'yi takımın başına getirdi
16:42 Karagül'deki rolüyle hafızalara kazınan oyuncu Emre Tetikel, hayatının dönüm noktasını anlattı
16:39 Mucizevi dokunuş! Bu aynanın gerçekte ne olduğunu öğrenenler fotoğraf çektirmek için sıraya giriyor
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:14 Çekmeyköy'de 5 ay önce boşandığı eşini çocuklarının gözleri önünde başından vurarak öldürdü
16:02 Katil zanlısı kuzenden kan donduran ifade: Tabancayla öldürmediğim için pişmanım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 18:16:29. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Kuşadası Belediyesindeki soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheli adliyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement