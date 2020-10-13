Son dakika haberleri! Kuşadası'da polis aranan 4 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Kuşadası'da polis aranan 4 şüpheliyi yakaladı

13.10.2020 17:18
Son dakika haberleri! Kuşadası'da polis aranan 4 şüpheliyi yakaladı, System.String[]

Son dakika haberine göre Kuşadası polisi, son bir hafta içerisinde çeşitli mahkemeler tarafından çeşitli suçlarla aranan 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Kuşadası polisi, son bir hafta içerisinde çeşitli mahkemeler tarafından çeşitli suçlarla aranan 4 şüpheliyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Türkmen Mahallesi Enver Reis Sokak üzerinde devriye görevi yapan Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelenip durdurduğu H.K. isimli kişinin yapılan GBT sorgulamasında 'İstanbul Anadolu 5. Ağır Ceza Mahkemesin tarafından " Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli H.K. devriye ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Aranan şüphelilere yönelik çalışmalarına sürdüren Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri, Kuşadası Hacıfeyzullah Mahallesi Mahmut Esat Bozkurt Sokak üzerinde durumundan şüphelenilerek durdukları F.K. isimli şüphelinin İzmir Sulh Ceza Hakimliğince "Hırsızlık" suçundan arandığı tespit ederek, gözaltına aldı. Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri ayrıca, Kuştur Uygulama Noktasında durdurup kimlik kontrolü yaptığı E.B. isimli kişinin de Kuşadası İlamat ve İnfaz Bürosunca "Hırsızlık ve Ruhsatsız Silah Taşımak" suçlarından arandığı ve 3 yıl 3 ay kesilmiş cezasının olduğunu tespit etti. Yakalanarak, gözaltına alınan E.B. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.

Göçmen kaçakçısı yakalandı

Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele(KOM) Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmada ise Çeşme KOM Grup Amirliğince Göçmen Kaçakçılığı suçundan aranan firar şüpheli S.Y. isimli kişi yakalandı. Sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak, cezaevine konuldu. - AYDIN

Son dakika haberleri! Kuşadası'da polis aranan 4 şüpheliyi yakaladı

Emniyet Müdürlüğü, Kuşadası, Ceza, Büro, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Kuşadası'da polis aranan 4 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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